El tenista profesional Jaume Munar inició ayer en las instalaciones del Ibiza Club de Campo la concentración que va a llevar a cabo esta semana en la isla de la mano de su 'sparring' y amigo personal Javier Fernández, como parte de su preparación para la próxima temporada en el circuito ATP. El tenista mallorquín de 23 años, que cerró 2019 en el puesto 52 del ranking mundial, entrenó por espacio de dos horas junto al exjugador y técnico ibicenco y con el cadete Adrià Pol, una de las más firmes promesas del tenis pitiuso.

Por la tarde, Munar visitó al equipo de competición de la Fundación Abel Matutes, que dirige Miguel Navarro, para supervisar la técnica de los jóvenes talentos de Ibiza y ofrecerles algunos de los consejos que le han llevado a la élite del tenis mundial.

Como su 'maestro' en las pistas, el manacorí Rafa Nadal, Munar dio muestras de su calidad con golpes espectaculares y gritos de esfuerzo que deleitaron a los presentes en el complejo deportivo de sa Carroca.

El mallorquín mantiene un idilio con la mayor de las Pitiusas desde hace años y, tal y como reconoció tras su primer entrenamiento, quiere colaborar en el proyecto de su amigo Javi con los chavales de 7 a 16 años del equipo ibicenco. «Comparto muchas cosas con él además del tenis y nos ayudamos el uno al otro. He pasado también por las etapas que están pasando estos chicos jóvenes y si puedo compartir tiempo con ellos, mejor. También me hace recordar cuando empecé, cuando jugué en estas pistas en la Júnior Tour, y me gusta compartir tiempo con gente que le gusta el tenis. Lo paso pipa y lo aprovecho», explicó Munar, que se mostró sorprendido por el buen nivel de Adrià Pol, cadete de segundo año y décimo en el ranking nacional sub-16: «Adrià juega muy bien al tenis. No lo conocía, es la primera vez que lo veo y había hablado con gente de la EBE (Escolar Balear de l'Esport), y creo que juega muy bien. El potencial se demuestra después, compitiendo, y veremos cómo evoluciona. Con su edad lo que tiene que hacer es aprender, mejorar y seguir creciendo. Estoy seguro de que con el equipo que tiene detrás lo va a conseguir. Es un chaval que le pone ganas, le pone actitud, como ha hecho hoy, y seguro que lo conseguirá porque juega muy bien al tenis».

Coronavirus y futuro

El tenista de Santanyí admitió que su confinamiento resultó «complicado» porque pasó de «viajar por el mundo prácticamente cada semana a permanecer encerrado en casa», aunque reconoció que se le hizo «ameno» al disponer de un gimnasio en su lugar de residencia. «No he tocado la raqueta pero físicamente me he mantenido a la perfección y se me ha hecho relativamente fácil la vuelta a la pista; ahora bien, la competición será diferente y el entrenamiento no tiene nada que ver. Tendremos un tiempo de adaptación antes de que vuelva la competición», subrayó Munar, que en Ibiza tiene el plan de entrenar para seguir poniéndose en forma y de «disfrutar un poquito de la isla».

Sobre el duro trance que ha supuesto la pandemia del Covid-19, aseguró que ha sido «una época mala para todos» y que tanto en España como en el resto del mundo «se ha pasado por momentos difíciles». Añadió la joven promesa del tenis nacional que esta crisis le ha «afectado» por la ausencia de torneos, su principal sustento económico, pero antepone el aspecto sanitario y prefiere ser «precavido» en relación al regreso de la competición. «Hablamos de un problema superior al económico, para mí es un tema de salud mundial y creo que se tiene que ser muy precavido en esta tema. Cuando den luz verde para volver estará todo mejor y se tomarán las medidas necesarias, pero a día de hoy no lo veo tan cerca. De momento no sabemos nada, están en discusiones porque hay muchos organismos», puntualizó.

En una carrera deportiva que está yendo a más, con presencia habitual en los 'Grand Slam' como los Abiertos de Australia y EEUU, Roland Garros o Wimbledon, Munar confía en «seguir creciendo y mejorando» como tenista en el nuevo horizonte que se abre tras la pandemia. «Lo pasado, pasado está. Hay que adaptarse y cuando volvamos hay que estar listo para seguir subiendo», concluyó.