Pablo Alfaro, entrenador de la UD Ibiza, transmitió ayer por vía telemática un mensaje de optimismo y de confianza con vistas a la histórica cita deportiva que encarará el equipo celeste en el mes de julio en la Costa del Sol, con motivo de su participación en la fase exprés de ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

El técnico aragonés del conjunto ibicenco destacó en una comparecencia telemática con la prensa, en la que analizó la actualidad deportiva de su equipo, que el atípico play-off exprés de ascenso a Segunda División que disputarán en tierras andaluzas será como «una partida de póker» en la que puede pasar cualquier cosa y que «el día D, a la hora H» tendrán que estar todos al «cien por cien».

«Va a ser algo que no hemos vivido nunca. Nunca hemos competido en estas circunstancias, ni a noventa minutos, por un objetivo tan bonito, tan importante y tan trabajado. Lo más parecido que hemos visto es cuando las selecciones juegan un Mundial o la Eurocopa. Es lo que hay y no hay más. No valen excusas, no valen sanciones, no valen lesiones, no vale nada», avanzó el míster celeste de cara a la fase de ascenso que disputarán junto a otros 15 equipos en Marbella, Málaga y Algeciras, del 18 a 26 de julio.

En este sentido, Pablo Alfaro subrayó: «Allí tenemos que estar todos al cien por cien, tanto los que jueguen como los que no, porque pasando habrá otra partida de póker. Para eso tenemos que estar preparados y para eso nos vamos a entrenar. Tenemos un partido, pero vamos a jugar al fútbol y pasaremos jugando al fútbol».

A Málaga, a pelear para ascender

El técnico insistió también en la complejidad del formato de una competición en la que enlazar buenos resultados de manera consecutiva y a vida o muerte no será una tarea fácil para ninguno de los aspirantes, dado que en eliminatorias a un partido no se podrá hablar de «favoritos».

«Se trata de una cita histórica y de un reto apasionante. Va a ser un máster importantísimo y el aspecto emocional y psicológico en la preparación de nuestros futbolistas va a ser muy importante. Debemos de aprender sobre la marcha porque los márgenes de error van a ser mínimos. La capacidad de levantarse va a ser vital porque el que gana, sigue, y el que pierde, se va», manifestó con rotundidad Pablo Alfaro, antes de apostillar finalmente con optimismo: «El play-off lo van a disputar los jugadores, pero lo tenemos que jugar toda Ibiza y vivirlo como algo nuestro. Vamos a ir a Málaga a pelear para ascender».