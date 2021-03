Pablo Alfaro, entrenador de la UD ibiza, ha destacado este mediodía en una rueda de prensa telemática en la que ha analizado la actualidad deportiva de su equipo, que el atípico 'play-off' exprés de ascenso a Segunda División que disputarán en la Costa del Sol será como "una partida de póker" en la que puede pasar cualquier cosa y que "el día D, a la hora H" tendrán que estar todos al "cien por cien".

"Va a ser algo que no hemos vivido nunca. Nunca hemos competido en estas circunstancias, ni a noventa minutos, por un objetivo tan bonito, tan importante y tan trabajado. Lo más parecido que hemos visto es cuando las selecciones juegan un Mundial o la Eurocopa. Es lo que hay y no hay más. No valen excusas, no valen sanciones, no valen lesiones, no vale nada. Allí tenemos que estar todos al cien por cien, tanto los que jueguen como los que no, porque pasando habrá otra partida de póker. Para eso tenemos que estar preparados y para eso nos vamos a entrenar. Tenemos un partido, pero vamos a jugar al fútbol y pasaremos jugando al fútbol", avanzó el míster celeste de cara a la fase de ascenso que disputarán junto a otros 15 equipos en Marbella, Málaga y Algeciras, del 18 a 26 de julio.