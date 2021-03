El windsurfista formenterense Mateo Sanz verá recompensados sus esfuerzos y representará como deportista olímpico a Suiza durante el próximo verano en los Juegos Olímpicos de Tokio. La confirmación oficial por parte del equipo de vela del país helvético se hizo ayer oficial, a través de un comunicado de la federación suiza, del que se hizo eco inmediatamente el Club Surf Formentera en sus redes sociales, en el que se hacía constar que «Mateo Sanz Lanz (RS:X), Lucien Cujean y Sébastien Schneiter (49er)» habían sido «seleccionados» para los Juegos Olímpicos de 2021, aplazados este año debido a la pandemia de Covid-19.

«Son muy buenas noticias. Estoy muy feliz por eso. Esto allana el camino para los Juegos del próximo año más claramente. Tengo grandes expectativas para estos Juegos, un resultado en el top 8. Lucharé y daré lo mejor por eso. Estos Juegos Olímpicos son mi razón de vivir, mi sueño. Invierto todo mi tiempo y mi mente a tiempo completo para alcanzar este objetivo. Cualquiera que sea el año, la motivación sigue siendo la misma», explicó Mateo Sanz en declaraciones a la web del equipo suizo sobre su convocatoria como integrante oficial de la delegación del país alpino.

En cuanto a sus sensaciones, el regatista hispanosuizo destacó ayer tarde a Diario de Ibiza: «Aunque ahora se ha hecho oficial, no era ninguna sorpresa porque desde la federación ya me habían comunicado que se lo iban a proponer al Comité Olímpico. Así que era un trámite ya, aunque la verdad que es como quitarse un peso de encima».

Mateo Sanz, sin embargo reconoció que se trata de una buena noticia en lo personal y en lo deportivo, de cara a planificar mejor su preparación: «Esto me aporta tranquilidad y me permite centrarme al 100% en prepararme para las Olimpiadas y no en pasos intermedios, como son las competiciones de clasificación. De esta manera la planificación deportiva la puedo enfocar más hacia un pico de rendimiento. tendré más tiempo para entrenar en técnicas, probar material y trabajar en aspectos en los que hayamos visto que fallaba algo y que hay que mejorar».

En lo referente al apartado económico, el deportista del Club Surf Formentera indicó que el hecho de estar reconocido como deportista olímpico «es un aspecto favorable» a la hora de «pedir ayudas a los patrocinadores y a todos aquellos que me ayudan en mi proyecto».

Incertidumbre ante el futuro

Incertidumbre ante el futuro

No obstante, ante la preocupante situación originada por la pandemia de Covid-19 y la incertidumbre que existe ante su posible evolución en los próximos meses, el windsurfista formenterense mostró cierta inquietud por lo que le depare el futuro más inmediato.

«Sí que es verdad también que la temporada a nivel de planificación deportiva va a ser un poco más complicada y muy diferente a las de otros años por el tema del coronavirus. Actualmente no hay ninguna competición a corto plazo, ya que la única que había era el Campeonato de Europa y se aplazó hasta finales de noviembre. Todo lo demás se anuló. Así que, tendré que aprovechar las pocas competiciones que haya para no perder el ritmo competitivo», detalló Sanz.

En este sentido, el olímpico hispanosuizo avanzó: «Ahora aprovecharé para participar en un par de regatas que hay de Foil surfing, que, aunque es una modalidad para 2024, sí que me ayuda a echar más horas en el agua y a no perder ese feeling con la navegación».