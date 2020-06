«Los intereses individuales de Carolina Marín están por encima de los del club»

El CB Pitiús quiere ir a por todas la próxima temporada y está dispuesto a no escatimar todos los esfuerzos que sean necesarios para poder contar, en la medida de sus posibilidades y del calendario deportivo, con la inestimable participación de la campeona olímpica Carolina Marín en la TOP8 LaLigaSports. No en vano, el ambicioso y anhelado objetivo que se ha marcado el club ibicenco de cara a la campaña 2020-21 no es otro que tratar de alcanzar por primera vez en su historia la gran final de la Liga Nacional de clubes.

Así al menos lo reconoció ayer Ernesto García, técnico del club pitiuso, al afirmar con rotundidad que «la idea sigue siendo intentar llegar a la final».

«Estamos terminando de confeccionar el equipo con idea de intentar llegar a la final. Sabemos que no es fácil porque se trata de una Liga muy exigente y un deporte individual en el que hay muchos intereses por parte de los jugadores para destacar sobre los demás. En el caso de Carolina Marín, por ejemplo, pues es indudable que ella tiene unos intereses deportivos individuales que están por encima de los del club, como es su clasificación olímpica, para los campeonatos del Mundo o de Europa, o simplemente puntuar para el ranking mundial», indicó el entrenador del CB Pitiús.



Doble hándicap a superar



Al hándicap que supondrá poder contar con Carolina Marín en tan solo algunas de las jornadas de la Liga en las que pudiera participar, Ernesto García agregó: «A eso se suma que a otros de nuestros jugadores que tenemos en el Centro Nacional, como Marc Cardona, Álvaro o Álex Alcalá, y que entrenan allí para su clasificación en el ranking mundial o para lo que sea, les pasa prácticamente lo mismo».

Así las cosas, a lo largo de la temporada, tal y como reflexiona García, las cosas se complicarán más a medida que se vayan acercan las fechas de las citas internacionales.

«En los catorce fines de semana de Liga hay muchos en los que ellos coinciden con otras competiciones internacionales, por lo que debemos ajustar muy bien las fechas cuando sale el calendario deportivo para intentar mantener una coordinación con el Centro Nacional para ver si en su planificación individual encaja mejor un fin de semana u otro para poder ir a jugar y no coincidir con una competición internacional», apuntó el técnico del CB Pitiús, antes de subrayar: «A eso hay que añadirle que también hay que dejarles descansar de vez en cuando porque si no están compitiendo un día sí y otro también».

«Es lo que pasa cuando cuentas con este tipo de jugadores, que, por una parte, es todo un lujo, pero por otro lado, tienen la complicación de que no puedes contar realmente con ellos para todas las jornadas», matizó, finalmente, el preparador de los ibicencos.