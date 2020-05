El Club Pitiús pone en marcha a sus atletas con una sesión en Can Misses

El mundo del atletismo ibicenco se está poniendo también en marcha poco a poco, con motivo de la entrada de Ibiza en la fase 1 de la desescalada y con la consiguiente apertura de las diferentes instalaciones deportivas.

Así las cosas, en la tarde de ayer, un reducido grupo de deportistas del Club Atletisme Pitiús fue el que dio en las pistas de Can Misses el primer paso hacia una progresiva vuelta a la normalidad, tras poder desarrollar con éxito su primer entrenamiento después del obligado parón de toda actividad conjunta y del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Dicha tanda preparatoria, que arrancó a las 18 horas, consistió en una suave sesión de entrenamiento en la que se ejercitaron un total de nueve atletas junto a su técnico Joan Roig.

«Este tiempo de confinamiento yo lo he utilizado con mis atletas como un especie de proceso de reflexión, de descanso y de desconexión, con idea de que encuentren su razón de ser en estos momentos y que intenten salir siendo mejores de todo esto», explicó Roig, antes de asegurar: «Hemos hecho un trabajo de reforzamiento con bastantes descansos y empezamos suave porque lo que quiero es que todos vuelvan a tener contacto con la pista y que recuperen sensaciones con el atletismo, conmigo y con mi intensidad como entrenador».

En este sentido, el técnico del CA Pitiús señalo que en estas primeras sesiones de entrenamientos el objetivo será «reforzar» y «potenciar» todo aquello que no pueden durante la temporada porque «es todo muy atropellado», y trabajar siendo fieles a su filosofía de «formar atletas de futuro y hacer deportistas completos».

«No tenemos prisa. Si hay que competir en octubre, competiremos en octubre, pero si no se puede y hay que hacerlo en diciembre con la siguiente temporada nos adaptaremos y lo haremos ya en la próxima temporada. No hay problema, no es un drama para nadie», subrayó Joan Roig, al tiempo que matizó: «Los únicos que de verdad tienen un drama son los atletas olímpicos, ya que hay países en los que sí que pueden entrenar».

Seguidamente, el técnico del Pitiús hizo hincapié en la importancia de «atender» también a otros aspectos y cuestiones de la vida personal de cada uno, en unos momentos de tanta incertidumbre como son estos que estamos viviendo a causa de la pandemia de Covid-19.



Tiempos complicados



«Muchos de mis atletas están estudiando y tienen que seguir con sus cosas. Otros sólo trabajan en verano para poder ayudar a sus familias y demás, por lo que creo que este periodo de reflexión les ha venido bien para saber lo que realmente quieren y lo que necesitan. Son tiempos complicados para todos, incluso para aquellos que piensas que son más atletas, ya que ellos también tienen sus propias prioridades ahora mismo», afirmó el preparador ibicenco.

En cuanto al horizonte de futuro que se les abre a partir de ahora, Joan Roig manifestó que lo ve con «optimismo» y que cree que va a producirse «un repunte» en el atletismo y en el running popular, dado que la gente se está dando cuenta de que «hacer deporte» es ahora mismo «una buena válvula de escape». No obstante, el técnico del Pitiús indició en la necesidad de ser prudentes: «Hay que ser muy cuidadosos, ya que si se hay un rebrote de contagios, en octubre o noviembre vamos a estar en las mismas y se volverá a retrasar todo otra vez. Esto hay que tenerlo en cuenta para que la gente no se equivoque».



Un confinamiento largo y duro



Roberto López, de 40 años, medallista europeo en velocidad en categoría de veteranos, además de campeón de España en varias ocasiones en su época, se mostró ayer «muy contento» de poder regresar a la pista, poniendo de manifiesto su «satisfacción» por acercarse a una cierta normalidad.

«La vuelta a los entrenos me la tomo con respeto porque la cosa esta no se ha acabado todavía y todo se me hace un poco raro. Yo llevo corriendo 30 años y hacer un parón involuntario y obligado como ha sido como éste es algo muy heavy. La verdad es que el confinamiento ha sido para mí una experiencia súper rara», confirmó López, al tiempo que valoró la vuelta a las pistas: «Después de haber tenido que estar haciendo cosas en casa para tratar de mantener algo la forma, la sensación de poder tener ahora esta libertad, entre comillas, pues la verdad es que hace que venga con muchas ganas, ya que el atletismo es la forma que tenemos de escapar durante un tiempo de nuestros problemas. No poder hacerlo como hasta ahora se hace muy duro porque al no haber competiciones ni poder marcarte tampoco un objetivo se te hace todo muy complicado».

Por su parte, Sebastián Blanco, de 18 años, velocista de 400 y 800 metros, y uno de los atletas isleños con más proyección, declaró: «Hemos estado entrenando un poco, pero yo tengo un ritmo y siento que ahora me pongo a correr y se me cargan antes las piernas. El confinamiento lo he sobrellevado con los ejercicios físicos que me ha enviado mi entrenador, pero eran para no estar todo este tiempo parado al 100%. Ahora tengo que prepararme la selectividad y debo organizarme bien para compaginar mis estudios y los entrenos». .

De cara al futuro más inmediato, el joven velocista del Pitiús apuntó que espera ir «poco a poco» y «aumentando» cada vez más su preparación para poder «empezar a competir» en septiembre, siempre que «se puedan celebrar las competiciones».