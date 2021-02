La UD Ibiza cuenta ya las horas para volver este lunes, con motivo de la entrada de Ibiza en la fase 1 de la desescalada, a una cierta normalidad, aunque aún condicionada, en sus quehaceres cotidianos como equipo de fútbol, con idea de ir retomando las buenas sensaciones.

Y lo hará con la mejor de las noticias posibles a día de hoy, ya que los integrantes del equipo de Pablo Alfaro se encuentran en perfecto estado de salud, según informó ayer en una rueda de prensa telemática Amadeo Salvo, presidente del club, quien aseguró que la totalidad de la plantilla y todo el colectivo de trabajadores de la entidad celeste han sido sometidos a test del Covid-19, siendo «todos» los resultados de esos análisis «negativos».

Asimismo, el máximo dirigente celeste destacó también que se ha puesto en marcha «un protocolo de seguridad y sanidad», en el que se contemplan medidas ya desde este mismo lunes para controlar la temperatura a la entrada del campo, utilizar el material deportivo de forma individual, no utilizar los vestuarios, que los jugadores no se crucen y hacer limpieza continúa en las instalaciones.

«No queda otra que invertir en sanidad y en seguridad en los clubes porque vamos a tener que convivir con el Covid-19 durante meses», indicó al respecto el rector de la entidad ibicenca

Sobre el final de la temporada

En cuanto a la resolución de la RFEF de intentar finalizar la temporada, siempre que la situación sanitaria así lo permita, con la disputa de un play-off exprés en una sede única para determinar los ascensos, Amadeo Salvo la valoró como «la mejor solución», pese a incidir también en que a él, lógicamente, le habría gustado más «acabar la temporada».

«Es la solución, digamos que entre comillas, más práctica. Creo que dentro de la situación en la que nos encontramos en Segunda B es la solución más lógica y lo mejor», comentó.

Sobre las declaraciones efectuadas hace unos días por Pablo Alfaro, técnico de la UD Ibiza, en las que daba a entender que podría haber «contagios sospechosos» en algunos equipos para subir directamente a Segunda y no tener que jugar la fase de ascenso, Amadeo Salvo quiso restar trascendencia a las palabras de su entrenador, asegurando que «tampoco hay que darles tanta importancia».

«Es una opinión. Y tampoco nombró a nadie en particular. Hay que ponerlas en contexto. Desde el club no vemos nada raro ni ningún trasfondo en ellas», matizó el rector unionista.

Seguidamente, a la hora de bosquejar y profundizar en un análisis sobre el futuro más inmediato, Amadeo Salvo señaló: «Yo creo que el fútbol al final es como un colectivo de trabajadores y que va a ser como en cualquier otra empresa en la que hay un positivo. Tienes que aislarlo, hacer un control exhaustivo del resto, realizarles un test, informar y nada más. Las empresas no paran porque haya un positivo. En Alemania tenemos el ejemplo. Ha habido 10 casos de 1.700 y los han aislado. Y el resto están sanos. El Covid-19 está ahí y yo creo que tenemos que aprender a convivir con él».

Protocolos de seguridad

En este sentido, el máximo dirigente del club celeste ahondó en la necesidad de sobrellevar la existencia del coronavirus de la mejor manera posible y «poner los límites y las medidas de seguridad adecuadas para ello».

«Todas las empresas o colectivos grandes han tenido positivos, se les ha aislado y han seguido funcionando con las medidas de seguridad adecuadas. No podemos parar todo si hay un positivo, dos o tres en un equipo, porque puede que no sean los futbolistas, sino los fisioterapeutas, algún utillero o el personal de limpieza mismo. Los trabajadores no pueden estar sin trabajar sine die hasta que haya una vacuna. Los clubes y las empresas vamos a tener que gastar en protocolos de seguridad, en higiene, en test y en muchas otras cosas», subrayó.

De cara a la inminente vuelta al trabajo de los futbolistas, que será de manera individualizada, para pasar a entrenos bajos con seis o siete jugadores en la fase 2, Salvo apuntó que «ya hemos pasado todos los controles médicos e invertido en la seguridad de nuestros jugadores».