La actividad deportiva en el Club Náutico Ibiza (CNI) continúa completamente varada y en el dique seco a causa del Covid-19. Con la temporada en pleno paréntesis y sin conocerse aún de qué manera incidirán en los próximos meses los efectos de esta pandemia en toda práctica relacionada con la náutica, en el área deportiva de la entidad ibicenca se respiran incontenibles deseos de mar, pero la dura realidad en la que vivimos actualmente con el estado de alarma les lleva a vivir inmersos entre grandes incertidumbres y a la espera de acontecimientos. No en vano, con Ibiza aún en la fase cero de la desescalada, el futuro inmediato para los regatistas y aficionados a la vela y a las actividades náuticas vendrá determinado ineludiblemente por los dictámenes que se vayan estableciendo desde el Ministerio de Sanidad.

«Estamos capeando el temporal y no sabemos muy bien para dónde tirar. Estamos a la espera de ver cómo va evolucionando todo esto, pero parece que va a ir para largo», indica con cierto pesar Sebastián Vidal, director técnico del Club Náutico Ibiza, quien además matiza: «Estudiamos la forma en la que van a poder volver nuestros deportistas, de qué manera y si estamos preparados para poder asumirlo todo con los protocolos de limpieza, desinfección y sanidad que habrá. Otra de las grandes incógnitas que estamos planteándonos ahora mismo es saber si hacemos o no los cursos de vela de cada año. No sabemos si tendremos que reducir el número de alumnos ni cómo hacerlos, es algo que aún debemos valorar en futuras reuniones que vamos a tener».

Asimismo, el director técnico de la entidad ibicenca incidió también en la incertidumbre en la que viven algunos de sus regatistas más prometedores y destacados, como es el caso de la joven Jazmín Deza o de Carlos Roselló.

«La participación de Jazmín Deza en el Europeo de 4.7, que se pospuso al mes de julio, se ha trasladado ahora a agosto y parece que se va a mantener en esas fechas. Roselló, al ser deportista de alto nivel (DAN), sí que puede incorporarse ya a su centro de entrenamientos en Palma», avanza Vidal, que también añade: «En cuanto a los Nacionales, la Federación Española de Vela (RFEV), consultada por el Club Náutico de Ibiza, parece ser que tiene intención de empezar la actividad de regatas el próximo día 30 de junio, aunque algunas de las clases que hayan hecho ya alguna competición y que sirvan para el ranquing quizás se pospongan o no celebren ya más pruebas. Así que estamos un poco a la expectativa de lo que pase, de cómo se reglamentará todo y de cuándo se podrá abrir el puerto de Ibiza, dado que por orden ministerial se encuentra aún restringida toda navegación».

Esperanzas de cara a octubre

No obstante, Sebastián Vidal se muestra esperanzado y confía en que para el mes de octubre la situación por la pandemia sea más favorable ya para todos y se puedan celebrar en Ibiza, bajo la organización del CNI, los dos campeonatos de España absolutos de la clase olímpica Laser Standard absoluto y sub-21, y de la clase Europa absoluto, juvenil y máster.

«De momento, si no nos dicen lo contrario, se mantienen las fechas. Ya veremos cómo los podemos celebrar, aunque hay esperanzas de que los podamos celebrar», concluye el director técnico del CNI.