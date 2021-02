El ibicenco Enrique Morcillo aguarda con impaciencia que las autoridades sanitarias permitan las salidas para practicar ciclismo, el deporte que le ha encumbrado como uno de los deportistas de referencia en Santa Eulària.

El 'biker' del Buff Scott Team, actual subcampeón de España de BTT, relató ayer su inusual experiencia a mediados de marzo a más de 11.000 kilómetros de su casa en la isla, así como sus expectativas deportivas respecto al nuevo horizonte que marca la pandemia de Covid-19.

«El día 13 volamos hacia Sudáfrica, a punto de decretarse el estado de alarma. Yo tenía que ir por obligación con el equipo para correr la Cape Epic. Pero llegamos allí a las dos de la tarde y a las siete suspendieron la carrera», explicó Morcillo sobre el mayor evento por etapas del 'mountain bike', durante una entrevista por videoconferencia organizada por el Ayuntamiento de la Villa del Río a través del programa Fem Esport.

El ibicenco regresó al día siguiente a Madrid junto a sus compañeros, no sin antes experimentar las primeras restricciones aéreas por el coronavirus. «Tuvimos bastantes problemas porque cerraron Turquía y tuvimos que volar a Doha», recordó.

De vuelta a Ibiza inició un confinamiento que, según reconoció, le está haciendo «valorar las pequeñas cosas, como poder salir con la bici y que te dé el aire en la cara». Mientras tanto, entrena «haciendo rodillo» con una bicicleta estática, aunque «sin hacer series» ni «obsesionarse», ya que, tal y como señaló, «se han cancelado las competiciones y de momento no hay calendario». «Este parón afecta porque es un cambio drástico, pero afecta a todos. Los deportistas de muchos países estamos parados y al no haber calendario, tampoco hay prisa. No hay que obsesionarse», argumentó el deportista pitiuso.

Regreso en una o dos semanas

En cuanto al regreso a la actividad deportiva, Morcillo manifestó su deseo de empezar a entrenar al aire libre a partir del próximo sábado, como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque se mostró bastante seguro de que la práctica del ciclismo se retrasará una semana más. «Ojalá sea antes porque tengo un 'mono' que no puedo con él», puntualizó.

Morcillo también tuvo palabras muy emotivas dirigidas al Club Ciclista Santa Eulària, donde forjó su trayectoria profesional: «Que yo haya llegado donde he llegado es en parte gracias a ellos. Cuanto más nivel hay en un club, más lejos puedes llegar. Rodearte de gente de calidad te hace subir la tuya. Mejoré mucho con ellos y me ayudaron a salir fuera a correr, pagándome los viajes. Cuando luego vuelves a la isla, ese nivel que coges fuera se ve reflejado».

Por último, el ciclista de Santa Eulària aseguró que su objetivo para la próxima temporada volverá a ser la Cape Epic, aunque recordó que la actual «todavía no ha terminado», por lo que confía en poder acudir con la selección española al Campeonato del Mundo UCI Marathon, el 27 de septiembre en Turquía. «Habrá rivales que no hayan tenido restricciones y lleguen mejor. Pero con un mes cogiendo una buena base se puede salvar el año», concluyó.