Carolina Marín, campeona del mundo y olímpica de bádminton, no jugará en Ibiza este domingo, tal y como estaba previsto, debido a un problema personal grave, según informaron ayer fuentes del club de Vila.

La jugadora tenía que disputar con el CB Pitiús el partido de la Liga Nacional frente al Rinconada sevillano (10.30 horas en el pabellón municipal de Es Pratet), en el que iba a significar su estreno en la isla con la entidad ibicenca, con la que ya había debutado oficialmente en Huelva en 2018. Sin embargo, este debut en Ibiza deberá esperar por una causa de fuerza mayor.

La onubense había manifestado que tenía «muchísimas ganas» de competir en Ibiza con el Pitiús, algo que era uno los objetivos de la jugadora desde que se había recuperado de la grave lesión que sufrió el año pasado y que también frustó su presencia en la mayor de las Pitiusas.

La visita de la que es una de las mejores jugadoras del mundo de bádminton (que en su currículum posee un oro de campeona olímpica, tres títulos del mundo y cuatro de Europa, entre otros éxitos) había generado una gran expectación entre la comunidad del bádminton ibicenco.

Tal y como avanzó este rotativo el lunes, en su edición de internet, la presencia de Marín se había programado para el domingo, pero estaba supeditada a que la jugadora no llegara a las eliminatorias para luchar por las medallas en el Europeo por equipos, que comenzó con España el pasado martes. El miércoles quedó confirmado que el combinado nacional femenino no iba a acceder a los cuartos de final, por lo que la jugadora podía entonces desplazarse a Ibiza. Hasta que ayer se supo que no iba a poder disputar el partido.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ibiza informó este viernes de que mantiene el dispositivo que había preparado para la ocasión. Este consiste en ampliar el aforo del pabellón de Es Pratet hasta los 500 espectadores (colocando sillas extras), la preparación de la zona de arbitraje, la megafonía y la instalación de wifi para la retransmisión en streaming del encuentro liguero.

También se colocarán las dos pistas sintéticas requeridas para la competición en la División de Honor de bádminton.

El CB Rinconada - Sevilla llegará a Ibiza como segundo clasificado de la fase regular, mientras que el Pitiús ocupa la cuarta plaza en la Liga.