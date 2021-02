Pablo Alfaro también analizó el cierre del mercado invernal de fichajes y, en línea con Raúl Casañ, recordó que la posición de la UD Ibiza era la de «conservar todo lo bueno» que tiene la plantilla «y no estropearlo», sino «darle matices que puedan mejorar lo que hay». «Como habéis visto, no iba a haber grandes cambios, y uno ha sido por exigencias del guión [la lesión de David Morillas]. En el mercado no hay tanto que mejore lo que tenemos. Para incorporar gente que solo haga número, lo mejor es sacar el máximo rendimiento a lo que tienes tú. Hemos tenido opciones de poder ampliar más la plantilla, pero comparando con lo que teníamos no veíamos margen de mejora», afirmó el preparador del conjunto celeste.

Alfaro también criticó la forma de actuar de algunos clubes que han comunicado a futbolistas que no cuentan con ellos a escasas horas de que finalizase el plazo para fichar, y recordó que «no son chaquetas que se guardan en el armario, a las que sólo le quitan el polvo». «No quiero plantillas muy largas de mucha gente que cada domingo no participa porque corres un riesgo muy alto de tener gente desenchufada al proyecto», precisó el técnico de la UD Ibiza, que espera recuperar para la causa a Álex Machuca, el único futbolista de la plantilla cuya presencia en el campo ha sido testimonial (15 minutos frente al Marino de Luanco).

«Es un reto que se tiene que marcar él y nosotros con él de sacarle mucho más provecho de lo que hemos sacado en la primera vuelta. El primero que tiene que ser consciente es él», señaló el preparador zaragozano, antes de reconocer que el centrocampista de 22 años ha tenido opciones de salir del club. «Buscábamos para él que pudiera tener más minutos de juego y ver su potencial. Pero todo lo que podía venir para sustituirlo no lo mejoraba», precisó Alfaro.

La plantilla celeste viaja hoy a Pontevedra con las únicas bajas del lesionado Morillas y del sancionado Diego Mendoza para enfrentarse mañana con el noveno clasificado (Pasarón, 12 horas).