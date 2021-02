El piloto ibicenco Toni Vingut está cada vez más cerca de acabar su primer Rally Dakar. El del Motoclub de Formentera i Eivissa completó ayer la novena etapa de la carrera, entre Wadi Al Dawasir y Haradh (en Arabia Saudí). En total, 886 kilómetros, con un tramo de enlace de 476 y otro cronometrado de 410. Un duro día que el pitiuso sacó adelante a pesar de estar aquejado de un proceso febril. Finalizó decimocuarto la etapa y retiene el noveno puesto de la general en la competición de quads.

El vencedor del día fue el chileno Ignacio Casale, con un registro de 4 horas, 39 minutos y 25 segundos. Justo detrás entró en meta su compatriota Giovanni Enrico, a apenas tres segundos. Tercero fue el checo Tomas Kubiena, con un tiempo de 4h.45:52. Vingut consiguió acabar decimocuarto con 5h.27:16, a casi 48 minutos del ganador ayer en quads.

Tras este resultado, el piloto de Sant Antoni retiene la novena posición en la general, en la que ya acumula un tiempo global de 52 horas, 32 minutos y 19 segundos. El líder es Casale, mientras que muy alejados están el francés Simon Vitse y el polaco Rafal Sonik, que son segundo y tercero, respectivamente.

Vingut definió la etapa de ayer como «una de las más largas» de la carrera y «muy fría». «Por la mañana hemos tenido un enlace larguísimo, con una temperatura muy baja y yo lo he pasado mal porque ayer [por el lunes] estuve con fiebre. Parece que estoy mejor pero me siento muy débil. De todas formas, lo he podido superar y mañana [por este miércoles] espero estar mejor para afrontar la etapa maratón», manifestó el ibicenco, que ayer volvió a competir después de que el lunes las motos y los quads no correrieran en señal de duelo por el fallecimiento del motociclista portugués Paulo Gonçalves tras un accidente el domingo.

El isleño y el resto de competidores volverán hoy a la acción para décima etapa, que transcurrirá entre Haradh y Shubaytah. Está dividida en un tramo de enlace de 74 kilómetros y otro especial, ya cronometrado, de 534 kilómetros.