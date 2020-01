El circuito de Santa Eulària establece las opciones pitiusas de cara al Balear

El domingo se celebró en Santa Eulària, en el circuito adyacente a las pistas de atletismo del polideportivo municipal, la gran final insular de la modalidad de Cross de edad escolar. Dicha cita competitiva, que se inició a las 10.30 horas, con la asistencia de un total de 105 atletas de los distintos clubes de Ibiza y Formentera de las categorías de benjamín (sub-8) a juvenil (sub-18), tanto masculinas como femeninas, se disputó sobre un trazado con unas distancias, según sus edades, que fueron desde los 300 a los 5.500 metros. (Mira aquí todas las fotos)

Una vez celebrada la final insular, Jordi Cardona, delegado de atletismo, se mostró «satisfecho» con la organización y el desarrollo del evento por el buen nivel que, en general, demostraron los participantes y valoró «la competitividad» que ofrecieron algunos de los atletas en sus carreras.

«Esta final no era clasificatoria para las categorías cadete y juvenil de cara al campeonato de Balears, dado que podemos llevar a correr a todos a la final autonómica. No obstante, sí que hemos hecho una selección con entre 18 y 20 atletas, y unos tres técnicos, para ir al Balear, aunque, por otra parte, cada entrenador puede llevar de los suyos a los que quiera porque los Campeonatos de Balears son ahora abiertos y no hace falta que los chavales tengan marca para acudir a participar», detalló el delegado de atletismo.



Posibilidades de ir al Nacional



Asimismo, Cardona hizo referencia a los atletas pitiusos que más destacaron en sus categorías y que pueden ser firmes candidatos a obtener «buenos resultados» en la final balear que se celebrará, a comienzos del mes de febrero, en la localidad de Inca (Mallorca), además de optar a formar parte de la selección autonómica que acudirá a competir al próximo campeonato de España.

«Con la selección de Balears tienen muchas opciones de ir al campeonato nacional Llorenç Vidal (Playas de Castellón) y Mar Riera (CA Pitiús), vencedores en la final insular en la categoría juvenil (sub-18); Mauro García (CA Pitiús) y Patricia Fernández (Peña Deportiva), ganadores en las pruebas sub-16; así como las otras dos primeras clasificadas en cadetes, Elma Juan (EMA Formentera) y Sara Tur (CA Pitiús). Estas tres corredoras sub-16 tendrían que lucharlo, pero creo las tres pueden estar ahí», avanzó el delegado de atletismo.