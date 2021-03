El Formentera se ha hecho este mediodía con tres importantes puntos en casa en el derbi pitiuso que ha disputado frente al Portmany, duelo que no se reproducía en Tercera División en la menor de las Pitiusas desde hacía 40 años, y en el que los rojinegros le han endosado un severo correctivo a los sanantonienses con una contundente 'manita', en un enfrentamiento que dominó el conjunto local de principio a fin, sobre todo, en el segundo periodo, cuando sacó provecho de jugar con un hombre más sobre el terreno de juego, tras la expulsión por doble amarilla del visitante Galera, poco antes del descanso.

Se adelantó el Formentera en el minuto 26 con un tanto de Juanca, después de sacar partido de un barullo en el interior del área visitante (1-0), con el que puso en ventaja a los locales, resultado con el se llegó al intermedio del encuentro.

Tras el paso por vestuarios, el propio Juanca volvió a perforar la meta sanantoniense, en el minuto 53, tras un buen centro de Jay Romero, que supuso el 2-0.

El Portmany, que no tiró la toalla antes de tiempo, intentó responder con alguna que otra acción aislada sin excesivo peligro y que no fueron concretadas, mientras que el Formentera no perdonó en la recta final de un choque que redondeó con una goleada que sellaron Gorriz, en el minuto 82; Agus, en el 85, y Jay Romero, en el 89.

Con este resultado, el Formentera deja hundido y muy tocado moralmente a un Portmany que se queda como penúltimo clasificado, con 5 puntos, mientras que los de la Pitiusa sur se mantienen en la zona de 'play-off' de ascenso, conservando su cuarto puesto, con 25 puntos.