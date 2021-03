El entrenador de la UD Ibiza, Pablo Alfaro, no teme por su puesto después de sumar un punto de los últimos nueve disputados. El aragonés considera que su equipo «está muy vivo» y que «no da muestras de desfallecimiento» a pesar de haber encajado su segunda derrota consecutiva en Can Misses frente a rivales directos. «Por nuestra parte ningún nervio. Ninguno. Si nos pusiéramos nerviosos por esto, estaríamos tirando piedras sobre nuestro tejado», respondió el aragonés tras ser cuestionado por su continuidad en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico no consideró «justa» la derrota. De hecho aseguró que «lo normal» habría sido «ganar 2-1» y opinó que su plantilla y el entorno del club deben «olvidarse del Atlético Baleares», líder con 10 puntos de ventaja sobre los ibicencos, «porque lleva una racha espectacularmente inhabitual y muy extraña, pero gana siempre». «Ellos llevan su camino y nosotros el nuestro. La categoría está muy igualada y nosotros tenemos un muy buen equipo y vamos a hacer una buena campaña, pero sin fijarnos en los demás», argumentó el exfutbolista.

Alfaro reconoció que no esperaba un partido como el que acontenció en Can Misses: «Me esperaba un partido con más alternancia en el juego, con diferentes fases, sabiendo de las capacidades de ambos, pero el gol tan tempranero te modifica el devenir del partido». «Hemos propuesto mucho más, sabiendo que teníamos que remar a contracorriente, y te vas con la sensación de que el resultado no es justo, aunque ya sabemos que la justicia es acertar más que tu rival de cara a portería», explicó.

Errores individuales

Alfaro trató de restar importancia a los errores individuales que permitieron al Atleti B llevarse el partido. «Los riesgos implican tener opciones delante pero que te puedan pillar [en defensa], y hablamos de chicos con una calidad muy grande», señaló. «Visualizar, analizar las causas y los porqués y trabajar para que no se vuelvan a repetir», es la receta del zaragozano para tratar de reducir los desajustes defensivos.