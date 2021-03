El Puchi peleará hoy (13.30 horas) en la pista del Mataró, sexto clasificado, por recuperar distancias con el resto de rivales del Grupo C, puesto que las ibicencas, con un partido menos pendiente aún de jugar, se encuentran en una situación de acuciante necesidad de puntuar.

Las de Santi Maíllo, con una victoria a su favor y cinco derrotas en contra, se desplazan esta jornada a tierras catalanas para visitar una cancha bastante complicada, en la que se medirán a un correoso rival que no les pondrá las cosas fáciles.

En este sentido, Santi Maíllo, técnico de las santaeulalienses, manifestó: «El Mataró cuenta con dos de las máximas goleadoras de la competición y es un equipo que corre bastante. No será sencillo ganarles, pero creo que tenemos una plantilla con potencial más que suficiente para plantar cara al Mataró en su cancha, aunque nuestro principal problema lo tenemos en el ataque».