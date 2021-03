La Peña Deportiva ha puesto rumbo a Las Palmas de Gran Canaria a primera hora de esta mañana para afrontar su primer desplazamiento al archipiélago canario en Segunda B (mañana, 13 horas), sólo unos meses después del que sirvió para encarrilar el ascenso de categoría, el pasado mes de mayo ante el Tamaraceite.

Como en aquella exitosa eliminatoria de campeones, el conjunto de Santa Eulària tratará de imponer su alto ritmo de juego y su verticalidad en ataque frente al filial de Las Palmas, con el objetivo de reencontrarse con la victoria lejos de casa, algo que no consigue desde la cuarta jornada ante el Getafe B (0-1). «Si estamos bien, vamos a competirle y a ir a por el partido. Será difícil porque es un rival que domina el juego directo y también el de posesión, pero fuera de casa necesitamos ganar y vamos a ir a por el partido desde el principio», advirtió ayer el técnico de los peñistas, un Raúl Casañ que no se plantea variar el planteamiento lejos de la Villa del Río después de cosechar una derrota y dos empates en sus tres últimos desplazamientos. «Siempre seguimos en nuestra dinámica. Todos los partidos intentamos jugar de la misma manera y no vamos a cambiar», puntualizó el técnico valenciano, que cuenta con la baja de Crespo, que sufre una contractura muscular.

El último triunfo sobre el Langreo de Dani Mori (2-1) mantiene a los ibicencos en posiciones de 'play-off' y en un estado de júbilo del que no quieren apearse. Para ello, deberán neutralizar a un filial «atípico», según apunta Casañ, que «sólo ha perdido un partido en casa» y que, pese a su última derrota en Luanco (1-0), «llevaba cinco encuentros sin encajar gol».

Santi Rosa, casi a punto

Tras varios meses de trámites burocráticos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya tiene el tránsfer internacional del delantero Santi Rosa y Raúl Casañ confía en que su documentación esté en regla la próxima semana. «El chaval tiene un nivel alto y cuando lo firmamos era para que jugase», dijo Casañ.