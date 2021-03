Este fin de semana se inicia la temporada 2019-20 en Tercera División y lo hará, nuevamente, con cuatro equipos pitiusos en competición. El Formentera y el Club Deportivo Ibiza serán las puntas de lanza, ya que ambos tienen el ilusionante reto de pelear por el ascenso a la Segunda B. En el Sant Rafel, reforzado con jugadores jóvenes de calidad por su condición de filial de la UD Ibiza, no se marcan ningún objetivo ambicioso, mientras que el Portmany luchará por no perder la categoría.

El CD Ibiza se quedó la temporada pasada con la miel en los labios. En su primera campaña en Tercera División, los de Vila estuvieron a las puertas de acabar entre los cuatro primeros y, por tanto, entrar en el play-off para promocionar a la categoría de bronce del fútbol español. Llegaron con opciones de ello hasta la última jornada del campeonato, pero no se dio la combinación de resultados para que el equipo, entonces entrenado por Antonio Manuel Racero Puma, consiguiera el sueño.

Para este curso la principal novedad está precisamente en el banquillo, con la incorporación de José Pérez Herrera como técnico. El jerezano ha llegado procedente del San Fernando, con el que firmó una grandísima temporada 18-19 en el grupo IV de la Segunda B.

La entidad de Can Misses, además, ha reforzado todas sus líneas excepto la portería. Fichajes como los de los defensas Losada y Nofre, los centrocampistas Cala, Colau y Solano, y los delanteros Arias y Sergi Moreno sirven para dar aún más lustre a una plantilla excelente, en la una vez más el líder será Cristian Terán, que acabó la campaña anterior como pichichi del grupo XI de Tercera con 29 goles en 39 partidos disputados.

«Los retos son ir creciendo poco a poco. Hay que intentar desarrollar una identidad de juego que sea reconocible y que eso nos vaya dando resultados a la larga», comentó Pérez, que no cree que jugar el play-off sea una exigencia para su equipo. «Sí o sí no. Esto no solamente depende de nosotros, hay otros rivales. Está claro que el proyecto es ambicioso y la intención es luchar por los puestos de arriba y con el tiempo veremos si nos da para meternos en el play-off», aseguró el preparador andaluz.

El primer rival del CD Ibiza será el Formentera, al que recibirá este sábado a partir de las 19.30 horas en el estadio municipal de Can Misses. Un derbi ante un bloque formenterés que mantiene a su técnico pero que también ha cambiado algunas piezas de su plantilla. Todo con el reto de volver a jugar la liguilla a Segunda B, categoría a la que en el equipo sueñan con regresar tras su experiencia en la 17-18.

Hace apenas unos meses el conjunto formenterense disputó la liguilla de ascenso a la Segunda B. En la primera ronda del play-off eliminó al Cacereño (de Cáceres, Extremadura), mientras que en la segunda cayó contra el Lealtad de Villaviciosa (Asturias).

A pesar de que el club tuvo que hacer ajustes presupuestarios, las ilusiones están intactas entre el cuerpo técnico y los jugadores de la plantilla. «Los objetivos serán intentar estar lo más arriba posible y competir por estar cerca de conseguir el ascenso que no pudimos lograr», manifestó ayer Iván Gómez Roa, preparador de la SD Formentera, que esta misma semana ha cerrado su plantilla con la incoporación del defensa Manel Subirats. Las otras caras nuevas son el portero Jorge Rives, los también zagueros Pau García y Víctor Arribas, además de de los delanteros Fassani, Iván García y Juankar.

Por otra parte, el Sant Rafel vivirá una nueva era deportiva. La alianza con la UD Ibiza, que milita en Segunda B, ha dado alas y revitaliza mucho al club rafeler. La permanencia no debería ser un problema para el equipo entrenado por Vicente Román, del que son muchos en el fútbol balear que piensan que podría aspirar a disputar el play-off.

En el club del municipio de Sant Antoni no quieren meter presión a su plantel y el objetivo es servir de trampolín a muchos de los futbolistas, de cara a su participacón en el primer equipo de la UD Ibiza. «Ojalá alguno de los que tengo cedidos puedan ser jugadores que le hagan falta a ellos [a la UD]. Eso sí que es importante», manifestó Román.

Precisamente, de si algunos jugadores están más con el Segunda B o con el Tercera, podría depender el resultado que ofrezca este curso el Sant Rafel, que cuenta con una docena de caras nuevas, entre fichajes propios y cedidos por la entidad que preside Amadeo Salvo. Nombres como Chanza, Álvaro Castillero, Esteban Orozco, Karim o Mario Mourelo están llamados a brillar con los rafelers.El regreso del Portmany

Por último, el Portmany regresará a Tercera División después de catorce años sin militar en la categoría. En Sant Antoni están deseosos de volver a ver a su equipo militar con los mejores de Balears, pero el destino ha querido que el primer partido liguero sea el domingo en el campo del Felanitx (12.30 horas).

Será la primera oportunidad para empezar a sumar puntos de cara a lograr la permanencia en la competición. Para el reto de seguir en Tercera el curso que viene se ha mantenido la base que logró el ascenso, con la incorporación de seis jugadores: los defensas Gady y Javi González, el centrocampista Galera y los delanteros Adrián Ramos, Marc Soldat y Tamba Kanteh.

En esta Liga destaca que la pugna será únicamente entre equipos mallorquines (16) y pitiusos (4). No habrá conjuntos menorquines. Son nuevos en la categoría, con respecto a la temporada pasada, además del Portmany, el Collerense y el Andratx. No están Peña, Son Cladera, Mercadal ni Murense.