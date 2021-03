Hoy jueves, 15 de agosto, se celebra la octava edición de la Trail de Sant Jordi, una carrera popular de atletismo de montaña completamente consolidada en el calendario deportivo ibicenco, que contará este año con la participación de un centenar de deportistas.

La salida de la carrera, organizada por el Grup Esportiu es Vedrà, se dará a las ocho de la mañana en las inmediaciones del polideportivo de Can Guerxo (Sant Jordi), donde también estará ubicada la línea de meta. El trazado de la prueba cuenta con un recorrido de 17 kilómetros y 450 metros de desnivel positivo, lo que incidirá en el desarrollo de una competición que se presume más abierta que nunca con respecto a las pasadas ediciones, dado que el atleta paraguayo William Aveiro, el gran triunfador en la categoría masculina en los dos últimos años, no estará presente en esta cita para intentar repetir éxito por tercer año consecutivo ni para defender su doble título de campeón, dado que ha decidido tomarse este año en plan sabático y mantenerse alejado de la competición.

«Ni estoy entrenando ni estoy ahora mismo en forma. He decidido que este año voy a descansar y no voy a competir. Ni siquiera he renovado con el Club Atletismo Ibiza», indicó ayer Aveiro.

Así las cosas, en la categoría femenina tampoco entrará en liza en esta edición de la prueba Attereri Tur, vencedora en 2017 y 2018, ya que la atleta ibicenca , según explicó ayer a Diario de Ibiza, se está «preparando a fondo» para acudir dentro de dos semanas al Campeonato de España de atletismo, cita en la que saldrá a competir en la prueba de los 5.000 metros.