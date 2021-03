Gianluca Simeone Baldini (Buenos Aires, 23-07-1998) ya es a todos los efectos parte de la UD Ibiza, tras ser presentado oficialmente en la tarde de ayer como nuevo integrante del entidad celeste, aunque el joven delantero argentino, que llega en calidad de cedido por esta campaña del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, iniciará su aventura futbolística en la isla enrolado en las filas del conjunto filial, es decir, en el Sant Rafel de Tercera División, aunque no se descarta que el hijo del 'Cholo' Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pueda contar con opciones de llegar a debutar con el equipo de Segunda División B que dirige el técnico Pablo Alfaro, siempre y cuando el técnico aragonés lo estime oportuno o conveniente a lo largo de la próxima temporada.

El joven futbolista argentino, que cuenta con pasaporte español, fue presentado en un acto que estuvo presidido por Amadeo Salvo, máximo rector del club ibicenco, que estuvo acompañado por Fernando Soriano, director deportivo del club, y que se celebró en las instalaciones del hotel OD Talamanca, patrocinador oficial de la UD Ibiza.

En su primera comparecencia como futbolista del club ibicenco, Gianluca Simeone se mostró feliz y encantado de poder iniciar esta nueva etapa depotiva en Ibiza e indicó al respecto: «Estoy muy contento por estar en España y unirme a un proyecto que está avanzando poco a poco y donde voy a dar lo mejor de mí. Quiero aportar cosas al equipo y conocer a mis compañeros para ayudarlos arriba desde la delantera, que es la posición donde juego».

El atacante argentino, que ayer ya tuvo ocasión de entrenar por primera vez a las órdenes del técnico Pablo Alfaro y de tener una primera toma de contacto con la plantilla de la UD Ibiza, destacó la «buena acogida» que había tenido en el vestuario celeste: «Me recibieron muy bien, me saludaron y me dieron la bienvenida todos. Me explicaron cómo son los entrenamientos y cómo se arma todo en el club, así que, la verdad, es que muy bien».

Adaptación progresiva

Fernando Soriano, director deportivo de la UD Ibiza, indicó que Gianluca Simeone es un jugador joven que, con paciencia y sacrificio diario, «ganará enteros con el paso del tiempo». «Gianluca ocupa plaza sub-23 y se adapta perfectamente a nuestro proyecto. Tiene ganas de crecer, ésta es su primera experiencia en España y necesitará un periodo de adaptación, pero es un futbolista que tiene mucho potencial para mejorar», matizó el director deportivo, quien confía en que Gianluca, alternando el primer equipo y el filial, pueda «aportar al colectivo» actuando como «delantero centro, segundo punta o mediapunta por el perfil derecho».