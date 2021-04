Pablo Alfaro Armengot (Zaragoza, 24 de abril de 1969) lleva apenas tres meses como entrenador de la UD Ibiza, con la que el pasado domingo concluyó la temporada en la Segunda B. El curso que viene volverá a dirigir a los ibicencos desde la banda. Ya prepara cambios en una plantilla con la que intentarán disputar la fase de ascenso hacia el fútbol profesional.

¿Qué balance hace de la temporada de su equipo?

Nos hemos ido con muy buen sabor de boca. El balance no son las últimas impresiones pero la evaluación final siempre es al final de curso. No cabe duda de que ha sido una temporada muy exigente, por momentos y por situaciones más convulsa, con muchos cambios, pero al final hemos conseguido ponerle un broche muy digno. Hemos acabado bien clasificados y con unas perspectivas de trabajo y de futuro a medio plazo que nos pueden ayudar mucho.

Se han quedado a sólo tres puntos del 'play-off' de ascenso a Segunda. ¿Echa la vista atrás con alguno de los malos resultados que han conseguido?

Es una victoria, como quien dice. Es humano echar la vista atrás pero al final el balance hay que hacerlo global. Nuestra situación final ha sido un sexto puesto y, como dices, nos quedamos a tres puntos de habernos metido en el play-off, y habiendo clasificado al club por primera vez para la Copa del Rey, que era un reto muy bonito que teníamos. Todo lo que se ha conseguido ha sido en base a todos los jugadores que han pasado por la entidad esta temporada, en base a Antonio Méndez, que fue el entrenador que empezó; a Andrés Palop, que fue el que siguió, y en base a mi persona que soy quien ha finalizado. Tras 38 jornadas los números no mienten a nadie y eso yo también os lo he ido repitiendo durante la temporada. Creo que en una jornada, la primera o la segunda, se estuvo en puestos de fase de ascenso. Por lo tanto, posiblemente no hayamos merecido estar en puestos de play-off. ¿Qué ocurre? Que tampoco es habitual que un equipo recién ascendido, y además a una semana de comenzar la Liga, vaya a jugar un play-off. Una cosa son los sueños y otra las realidades. Y la realidad nuestra ha sido esta, pero es para sentirse orgullosos. Creo que hemos sido el equipo que más puntuación ha sacado de todos los que subieron el año pasado. El equipo y el club han ido madurando y adaptando los sueños a los objetivos reales y a nuestras posibilidades. Nos hemos quedado muy cerquita pero posiblemente nos ha faltado algo para estar ahí. Eso es lo que tenemos que aprender.

Ha dirigido al equipo en doce partidos, con una sola derrota, seis victorias y cinco empates. ¿Qué le parece?

No está mal. Hemos acabado bastante bien. En resultados, pero sobre todo en cuanto a idea y en que hemos sido capaces de formar una especie de núcleo duro de vestuario, de gente con una idea futbolística, de trabajo y de profesionalidad que es de la que no queremos apartarnos. Lo que más me ha gustado es que el equipo ha sido capaz de ir progresando, de ir teniendo una idea y, además, cuando no hemos estado tan vistosos también hemos competido hasta el final. Los buenos equipos hacen eso. En una competición larga, porque son nueve o diez meses, es un valor primordial.

¿Qué UD Ibiza vamos a ver la temporada que viene?

La ilusión es máxima y los objetivos, como siempre. Nosotros somos un club de autor, y todo el que venga aquí debe saberlo. El fútbol en la isla ha existido desde hace muchísimos años, con diferentes equipos, proyectos, clubes y rivalidades que son sanas, pero nosotros somos un club prácticamente recién nacido. Tenemos cuatro o cinco años de historia, no hay más. Estamos ahora mismo en nuestro punto más alto. No nos queremos conformar ni lo vamos a hacer, pero somos un club de autor que nace del ímpetu y del emprendimiento de nuestro presi. A Amadeo [Salvo] se le ha metido entre ceja y ceja llevar a la isla al fútbol profesional, y los que nos hemos convencido de ello estamos con esa idea y lo queremos trazar. No es sencillo porque, con músculo, subir los escalones más bajos no cuesta tanto, pero sí cuando te vas acercando a donde están instaurados todos los históricos de nuestro fútbol y tú quieres quitarles un puesto a ellos, que no se dejan. Estamos viendo unos play-offs donde están un Racing de Santander, un Cartagena, el Hércules de Alicante, filiales del Madrid y del Atlético con unos presupuestos que ni ellos lo saben, y ahora queremos meternos en ese tramo y eso no es sencillo. Pero trabajando y haciendo las cosas bien nos tenemos que acercar.

¿Se imagina siendo el entrenador que sube a la UD Ibiza a Segunda División?

Ojalá.

¿Ha venido para eso no?

Cuando tengo la oportunidad y confían un poco en mi trabajo y demás, hay algo que me gusta mucho: la primera vez que piso el estadio donde quiero trabajar y que sea mi casa lo veo vacío y uno de los sueños que tengo es conseguir llenarlo. Ha habido sitios que no ha sido posible y en otros sí. Eso pasará, si tiene que pasar, cuando el equipo esté muy bien y cuando nos juguemos algo tan bonito y tan importante para que podamos ver Can Misses lleno. Es algo por lo que sueño y para que los sueños se cumplan hay que trabajar.

¿Va a haber muchos cambios en la plantilla?

Va a haber cambios. Es normal y lógico, como en todas las plantillas de todos los equipos de todas las categorías. Cuando consigues que la evolución de un club vaya en paralelo a la de sus futbolistas es lo que todos buscamos. Hay futbolistas que crecen más rápido que el club, por lo que se les da un abrazo y se les desea lo mejor...

¿Cuántos hay de estos en la plantilla de la UD Ibiza?

Hablo en general. Luego hay futbolistas que a lo mejor llegan a su techo y el club quiere subir más y hay que separar caminos. Algo bueno es que soy optimista y, con la certeza que tenemos ya, prácticamente la mitad de la plantilla se va a quedar. Eso es algo súper importante porque ya tenemos una idea, nos conocemos y todo eso. Al final, te quedas porque quieres y porque el club lo desea también. Eso ya son nexos de unión.

La temporada que viene jugarán en el grupo 3. ¿Qué le ha parecido el 4?

El grupo 4 no ha sido fácil porque tiene unos clubes históricos y unos presupuestos muy potentes.

Se han clasificado para jugar la Copa del Rey. La normativa dice que no podrán disputar el torneo en césped artificial pero Miquel Bestard, presidente de la Federación Balear, asegura que hay un medio compromiso adquirido para hacer una excepción con las Pitiusas. ¿Qué saben de esto?

Casi parte de la respuesta me la has dado tú: se va a presionar, se va a intentar... Nos hemos clasificado para la Copa del Rey y ahora tenemos la certeza de que la vamos a jugar porque nos lo hemos ganado. Si la isla tuviese un campo de césped natural es una certeza de que se jugaría aquí, pero como no lo tenemos hay que andar así: presionando, intentando, negociando...

Bestard lo da por hecho...

Al final es algo que tenemos que ir mendigando, con corbata o con influencias, pero mendigando. Porque no tenemos una superficie acorde al futbol profesional. No pedimos quince, sino una. Es como si al Ushuaïa de voleibol le hiciésemos jugar en cemento. No juegan porque no le dejarían porque está en la élite de su deporte y necesita los medios para competir en ella. El fútbol, en la élite, se juega en césped natural y es un hándicap tremendo. Si nos queremos acercar a la élite... ¿Qué la isla no está acostumbrada a eso? Ya lo sé porque a lo mejor esa necesidad hasta ahora no la ha tenido.

Aquí ha habido campos de césped natural en el pasado...

La pregunta es por qué ahora no lo tenemos. Yo estaría encantado de compartir la superficie porque no solamente está la UD, hay más clubes en la isla. Puede haber soluciones porque en otros sitios nacionales las encuentran. Al final es querer porque es un premio para todos. Para nosotros como club porque queremos crecer, pero para que la gente esté con nosotros y haya ese tipo de fútbol en la isla, y para que los niños y las niñas de Ibiza puedan ver a la gente que sale en los cromos. Creo que en la isla no sois conscientes de la importancia que sería tener una superficie [de césped natural] para poder invitar a selecciones aquí o plantear partidos amistosos [de élite].

Ha dicho que un supuesto césped natural se podría compartir. Si se colocara en el estadio de Can Misses, ¿no sería sólo para utilizarlo en los partidos?

Cuando hay una ciudad deportiva con cinco campos, sólo lo tocas para el partido. A los entrenadores no nos gusta hacerlo así porque lo usamos también para estrategia, balón parado, referencias... Normalmente, un equipo profesional suele entrenar una o dos veces en su estadio porque tiene que ser tu casa. Nos tenemos que adaptar al entorno, a la isla, a nuestros clubes y a todo. Soluciones, ideas, querer, esa es la historia. Que sea la casa de todos, a sabiendas de que hay un hermano mayor, entre comillas, que la necesita más porque tiene esas necesidades.

Hizo unas declaraciones sobre que en el campo de Can Misses, el que hay en la pista de atletismo, lo utilizaban las palomas para hacer sus necesidades, que molestó a sus usuarios como la gente del rugby y del atletismo. ¿Tiene algo más que decir?

Es una forma de llamar la atención para que se genere un debate. Nuestra intención es respetar a todos los deportes. Tenemos que convivir todos. ¿Qué pasa? Que unos tienen unas necesidades y otros otras. Lo malo de donde las palomas hacen lo que no tienen que hacer es que esa superficie no la utiliza nadie, excepto el rugby. El rugby tiene que tener su superficie y su campo. La selección española de rugby femenino juega en césped artificial. Y hay equipos en División de Honor que juegan en césped artificial, como se juega al fútbol también. ¿Cuál es el problema? Al final son privilegios, y como yo tengo mi tartita, que no me la toquen. Tenemos que intentar repartirnos todo.

No nos olvidemos del atletismo, que también usa esa instalación deportiva...

El atletismo, tres cuartos de lo mismo. ¿Cuántos municipios hay en España, que no tienen mucha superficie, y disponen de una red que rodea el perímetro del césped y la pista de atletismo por fuera? Los atletas hacen su trabajo y los futbolistas juegan dentro. No se interfiere más que en el punto de entrada y salida del campo.

¿Cree que se podría convivir entonces?

Claro que se puede convivir. ¿Cuántos partidos se podrían jugar en ese campo si hubiese césped artificial? Más que aquí.

¿Pero habla de montar césped artificial o resembrar el natural en el actual de rugby?

La solución, para mí, sería artificial allí [en el campo actual de rugby] y césped natural en el estadio de la isla [Can Misses]. Que ahí [en el espacio en el que se juega al rugby] tuviese mucho movimiento, educado, y que todo el mundo tuviese su espacio. Que el rugby tuviese sus horas de entrenamiento, claro que sí. Que no venimos aquí los del fútbol, que somos más guays, a querer quitar. No, no, no, no. Queremos convivir con todos. Si es que está infrautilizado ese césped. El único problema que podrían poner, y que tiene también solución, son las disciplinas de lanzamiento en el atletismo. Todo lo que se hace en pista, sin problema. ¿El rugby tendría su espacio para su deporte? Sin problema, también lo tendría porque todo el mundo tiene que hacer su deporte. Pero es compartir. Al final es hablar y entenderse. No me gusta el enfoque elitista de 'como el equipo rico lo quiere, que se lo paguen ellos'. Lo puedo entender, pero se trata de que sea un beneficio para todos.