Los acontecimientos acaecidos el pasado fin de semana en la final insular escolar de gimnasia rítmica han provocado una conmoción de proporciones intangibles en el seno de este deporte en la isla, dado que algunos de los clubes y padres de gimnastas de la isla se sienten menospreciados y completamente indignados, no sólo ya con las presuntas irregularidades que observaron en la composición de la mesa de jueces de la competición, sino también con las palabras que Maria Bibiloni, presidenta de la Federación de Gimnasia Rítmica de les Illes Balears (FGIB), empleó para tratar de justificar lo sucedido.

Así las cosas, desde algunos de los clubes que mostraron estos días su disconformidad con los resultados de la competición y que plantearon algunas quejas por considerar que la imparcialidad de las jueces quedaba en entredicho «al puntuar a gimnastas de su propios clubes y a niñas que son familiares directas», se ha unido ahora un malestar generalizado ante los argumentos esgrimidos por la presidenta de la Federación Balear para mostrar su desacuerdo con dichas reivindicaciones y para defender la actuación del comité de jueces, en las que Bibiloni argumentó que todo lo que se había dicho se trataba «de mentiras».

En este sentido, algunos de los clubes que denunciaron «irregularidades» y que la mesa de jueces «favoreció» a determinadas gimnastas en detrimento de otras, aseguraron ayer que no van a «permitir» que la presidenta de la Federación Balear les deje «por mentirosos» cuando saben que sus quejas tienen «fundamentos» de sobra para ser realizadas.

Reglamento Interno de Jueces

Reglamento Interno de Jueces

Así, amparándose en el propio Reglamento Interno de Jueces de la Federación de Gimnasia Rítmica de les Illes Balears, algunos de los clubes en cuestión, para demostrar que no mienten y que existieron esas «irregularidades» en la competición que no se quieren reconocer, destacan que en el Artículo II, Punto 1, Epígrafe B (h) del Reglamento, se estipula literalmente: «En caso de que un jurado esté formado por un/a juez con vínculo de consanguinidad, deberá puntuar en el jurado donde no participa la gimnasta relacionada o deberá ser reemplazada en la categoría en la que se dé esa situación. Esta juez deberá ser designada con anterioridad al campeonato, (...). En el caso de no contar con una juez suplente por falta de candidatas, la nota de la juez con vinculo de consanguinidad, será supervisada por la juez designada como D1 o en su defecto la juez que indique el Comité de GR».

Así,a tenor de lo recogido en el Reglamento Interno de Jueces de la Federación de Gimnasia Rítmica de les Illes Balears, desde algunos de los clubes ibicencos que denunciaron las irregularidades que se dieron durante la competición celebrada el pasado sábado en el polideportivo sa Blanca Dona, indicaron: «La presidenta miente, tal y como lo demuestra la normativa, al decir que no había nada incorrecto en la actuación de las jueces. Sus palabras son una vergüenza porque en la mesa estaba en calidad de jueza una de las coordinadoras de un club que puntuó a sus dos hijas. La que miente es la presidenta, que para querer justificar lo injustificable quiere dejarnos a nosotros por mentirosos cuando hay pruebas de sobra que nos dan la razón en nuestras quejas», indicó un miembro de la directiva de uno de los clubes.

Discrepancias con la presidenta

Discrepancias con la presidenta

Asimismo, la dirigente de otro de los clubes de la isla resumió la situación vivida en la final de la siguiente manera: «Si eres madre y te dan a elegir a quien quieres más, si a tu hijo o al de tu vecino, la respuesta creo que queda suficientemente clara por sí sola. Si encima ya lo haces descaradamente, pues hasta ahí hemos llegado». «Y nos ponen encima la presidenta y la delegada la excusa de que en Eivissa no hay jueces. Bien, pues que sepan que sí hay jueces, que los hay en Valencia, en Alicante, en Madrid, en Barcelona y en toda España, aunque dé la casualidad de que coincidan varias competiciones a la vez. Y dinero para que vengan también hay, que para eso lo pone el Consell. Y si no, pues que hubieran pensado en aplazar la final de aquí para que así pudieran venir jueces de fuera de Eivissa a calificar y puntuar», finalizó.

Esta redacción intentó hablar ayer con la presidenta de la Federación Balear para que diese su versión, pero no fue posible contactar.