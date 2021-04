La Unión Deportiva Ibiza afronta hoy un importante partido en el campo del CD El Ejido 2012, conjunto que se encuentra en posiciones de descenso y ante el que no puede fallar. El encuentro, que se jugará a partir de las 17 horas en el Estadio Municipal de Santo Domingo, es clave para las aspiraciones del equipo ibicenco, que no puede cometer errores si quiere mantener vivo el sueño de disputar el play-off de ascenso a la Segunda División. Los isleños, favoritos esta tarde, deben hacer los deberes para no dar opciones a los equipos que tienen por delante en la tabla.

Después del importante empate cosechado el pasado fin de semana en el campo del Recreativo de Huelva (0-0), el conjunto entrenado por Andrés Palop jugará su segundo partido consecutivo a domicilio. Lo hará ante un adversario que no ha ganado en todo este 2019, en el que ha sumado sólo tres puntos de veintiuno posibles. Sin embargo, los almerienses ganaron en la primera vuelta en Can Misses, en donde tumbaron a los de Vila por 1-3. Además, el pasado fin de semana puntuaron en la Nueva Condomina ante el Murcia (1-1), en el estreno de Manolo Ruiz como entrenador de El Ejido 2012.

Los andaluces, terceros por la cola en la clasificación del grupo IV, pelean por no descender de categoría y ahora mismo tienen la salvación a apenas un punto, el que los separa del Don Benito (en puestos de promoción) y del Villanovene (el primero que ahora mismo evita el descenso directo).

La asignatura pendiente del equipo de El Ejido es el gol. Son, junto con el Villanovense, el segundo conjunto del grupo que menos goles marca, con diecinueve tantos a favor. Sólo el Atlético Malagueño, con catorce dianas, es el que empeora estos números de la escuadra de Almería.

Por su parte, la UD Ibiza debe mejorar su bagaje como visitante. La última victoria de los de Palop a domicilio fue hace un mes, cuando superaron por la mínima al colista, el Atlético Sanluqueño. No se le dan bien a los ibicencos los rivales de la zona baja y hoy se necesita un cambio de tendencia. Hasta ahora, los de Vilan han sumado fuera cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Son el noveno mejor equipo del grupo a domicilio.

Hoy no lo tendrán fácil ante un El Ejido que ha decretado entrada gratuita y que pretende llenar su campo.

Bajas en los isleños

En el capítulo de bajas, Palop no podrá contar con Fobi, que ultima su proceso de recuperación de su lesión. Además, el técnico ha descartado a Armenteros, Raí y al portero Chanza. Vuelve a la convocatoria el zaguero Verdú.

En el bloque almeriense la única ausencia segura es la del lesionado Sergio Jiménez. Además, hay varios futbolistas con problemas físicos que podrían quedar finalmente descartados para el partido de hoy, en el que se espera la mejor entrada de la temporada en el campo de El Ejido.