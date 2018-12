Irati Matas y Anass Bourass vencen en la Cursa de sa Salsa

La XI Cursa de sa Salsa se disputó en Sant Josep y tuvo carreras para diferentes categorías.

La undécima edición de la Cursa de sa Salsa, que se disputó este domingo en Sant Josep, deparó los triunfos absolutos de Anass Bourass e Irati Matas en la carrera para adultos, en la que compitieron algo más de 200 atletas. El marroquí repitió la victoria que ya consiguió el año pasado mientras que Matas ganó por primera vez la prueba, que se desarrolló en un ambiente festivo previo a la celebración de la Navidad.

Bourass (integrante del U-Run) se tomó la competición como un entrenamiento matinal y preparatorio para su participación en la San Silvestre Vallecana del próximo 31 de diciembre en Madrid, cita en la que ya corrió el año pasado. No forzó, pero incluso sin hacerlo le bastó para embolsarse el triunfo, con un registro de 19:02 minutos en los 5,5 kilómetros del recorrido.

Tras él acabaron Otman Bourass (CA Pitiús), a siete segundos de su hermano, y tercero Quim Balestra, a trece segundos del vencedor, que entró muy entero, demostrando que lo de este domingo fue para él casi un paseo. «He salido muy suave, hasta los últimos 500 metros. Ha sido fácil», manifestó Anass, que en la San Silvestre correrá en la categoría élite y se ha fijado como reto un tiempo de 29:30. «Puedo hacerlo. Este año estoy muy fuerte», manifestó el marroquí, que el año pasado superó los 30 minutos en la popular carrera madrileña.

Entre las féminas, se produjo la irrupción de la joven triatleta Irati Matas (Presuntos Triatletas), que se alzó vencedora. Invirtió 22:46 minutos para completar el recorrido. Ganó a Ana Bella Castaño (CA Pitiús), por tres segundos de diferencia, en la última recta de meta, situada junto al campo de fútbol de Sant Josep, desde donde se había tomado la salida.

El tercer puesto en el podio de las mujeres fue para Noelia Pérez (Crossfit Mag), que llegó algo más retrasada que las dos primeras. Su tiempo fue de 23:22 minutos.

«Es la primera vez que hacía esta carrera. He empezado muy rápido, pero no sabía que había tantas cuestas y a medida que he ido subiendo se notaba», comentó Matas, que no se esperaba la victoria. La deportista, que tiene 22 años, practica habitualmente el triatlón pero demostró que también puede hacerlo muy bien en el atletismo.

Por último, antes de la competición reina se disputaron diferentes carreras de base. La jornada de ayer reunió a unos 350 atletas.