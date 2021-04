Con todo aún por decidirse en los Campeonatos de España Absoluto de Tiro con Arco en sala y por equipos de Comunidades Autónomas que arrancan en la jornada de hoy (10 horas) en Can Guerxo, los diferentes representantes ibicencos que participarán hasta el domingo en esta cita se muestran con mucha confianza en sus posibilidades y bastante optimistas de cara a la lucha por acabar entre los mejores tiradores del país.

Es el caso, entre otros, del veterano y admirado Antonio Vázquez, un arquero afincado en Ibiza que cuenta con una reconocida experiencia en diversas olimpiadas (Moscú 80, Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96) y que ha decidido retomar su actividad deportiva, tras casi seis años apartado de las competiciones, aprovechando la celebración en Ibiza de ambos torneos.

«Todo surgió durante el pasado verano cuando Carlos Morillo me comentó que se iban celebrar estos campeonatos en la isla y me propuso que me animara a tirar, ya que pensaba que sería una buena cosa que los chicos jóvenes ibicencos tuvieran junto a ellos a una persona de referencia con mi experiencia», explicó, entusiasmado, el campeón olímpico en Barcelona 92.

Incentivo para los jóvenes

En cuanto a su estado de forma y a los objetivos que se ha marcado para este importante evento en la modalidad de arco recurvo, Vázquez indicó: «He estado entrenando poco, la verdad. Mi reto ahora mismo es simplemente intentar pasar el primer corte clasificatorio. Después, en las eliminatorias, ya se verá cómo se desarrolla la propia competición y cómo me van saliendo las cosas». Y añadió: «Un campeonato de España siempre impone un poco porque acuden a competir los mejores arqueros de todo el país. Además, como ahora todos ya saben que estaré participando, con toda seguridad se van a motivar mucho más si les toca enfrentarse contra mí e intentarán darlo todo para superarme. Mi intención es la de volver a ponerme a prueba. Por eso, cuanto más me exijan los jóvenes, mucho mejor será para mí».

Sobre las opciones de la representación ibicenca a la hora de hacerse con alguna medalla, Antonio Váquez comentó: «Sigo bastante a chicos ibicencos como Adrià Prats y Pablo Orozco, entre otros. Les veo muy bien y creo que van por muy buen camino. Si continúan con esa misma ilusión, el pabellón de nuestra isla va a mantenerse alto por mucho tiempo».

Al preguntarle por los principales favoritos para subirse a lo más alto del podio en la competición por equipos de Comunidades Autónomas, el veterano tirador ibicenco avanzó: «Madrid cuenta con arqueros de mucho nivel y seguro que va a estar entre los candidatos, aunque el equipo de Balears también está dentro de la quiniela para pelear por las medallas».

Por otra parte, José Raúl Riera, arquero y entrenador ibicenco, que también concursará en esta cita nacional, destacó: «Este año vamos a competir con una mezcla de arqueros jóvenes y veteranos que creo que van a dar más de una sorpresa». En este sentido, Riera apuntó: «En sénior no contamos con los representantes de siempre y echaremos en falta a gente como Miriam Alarcón, pero seguimos teniendo a tiradores de un altísimo nivel como Magali Foulon, en arco compuesto, o Antonio Vázquez, en arco recurvo, que van a dar mucho que hablar».