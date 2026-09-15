Toni Vingut se queda sin podio en la Baja España Aragón por una avería a 50 kilómetros del final

Toni Vingut se quedó a las puertas de completar una destacada actuación el pasado fin de semana en la Baja España Aragón 2026. El piloto del Moto Club de Formentera i Eivissa tuvo que abandonar cuando restaban unos 50 kilómetros para alcanzar la meta debido a un fallo en la bomba de combustible de su quad, cuando tenía prácticamente asegurada la segunda posición.

La prueba, disputada en la provincia de Teruel y puntuable para los campeonatos mundiales de diferentes categorías, entre ellas quads, motos, coches y camiones, contó con un recorrido total de 864,92 kilómetros, de los cuales 482,22 fueron cronometrados.

Tras un prólogo de entre cinco y siete kilómetros el viernes, los participantes afrontaron el sábado dos exigentes especiales: Argente-Concud, de 151,07 kilómetros, y Caminreal-Gea de Albarracín, de 180,08 kilómetros. El domingo se repitió el tramo Argente-Concud, con otros 151,07 kilómetros contra el reloj.

El ibicenco logró finalizar segundo en la jornada del sábado

Uno de los factores determinantes de la competición fue la gestión de los neumáticos. Entre los dos sectores cronometrados del sábado, los pilotos dispusieron de media hora en el paddock para realizar reparaciones, aunque tenían prohibido cambiar las ruedas. La Federación marcaba los neumáticos y realizaba controles para comprobar que los participantes mantenían los mismos durante toda la jornada.

El terreno especialmente pedregoso provocó un fuerte desgaste y elevó considerablemente el riesgo de pinchazo, lo que obligó a los pilotos a medir en qué zonas podían atacar y en cuáles debían conservar. Algunos participantes llegaron incluso a completar kilómetros con varias ruedas pinchadas.

Vingut consiguió sobreponerse a estas dificultades para finalizar segundo la jornada del sábado, únicamente por detrás del portugués Tomás Coutinho, que había comandado la prueba prácticamente desde el inicio. Sin embargo, el piloto pitiuso terminó el día con los neumáticos traseros muy deteriorados. Además, llegaba a Teruel después de haber disputado la semana anterior la última prueba del Campeonato de España, en la que había utilizado más ruedas de las previstas, circunstancia que limitó sus posibilidades de cara a la última etapa.

El motor del quad se detuvo debido a un fallo de la bomba de combustible»

«Pude cambiar mi última rueda trasera de repuesto en un lado, pero en el contrario tuve que mantener la vieja, que estaba muy deteriorada», explicó Vingut. El domingo se encontró así ante el dilema de conservar para evitar un pinchazo o mantener un ritmo alto para defender la segunda plaza frente al francés Antoine Sánchez.

Finalmente, optó por una estrategia intermedia. Según relató el propio piloto, llegó incluso a liderar durante algunos kilómetros la etapa por delante de Coutinho. Tras el elevado número de problemas con los neumáticos sufrido durante el sábado, Vingut considera que varios participantes también optaron por reducir el ritmo para minimizar riesgos.

Cuando faltaban aproximadamente 50 kilómetros para el final, y después de haber superado el principal temor a sufrir un pinchazo, apareció un contratiempo inesperado. El motor del quad se detuvo debido a un fallo de la bomba de combustible y no volvió a arrancar. «A unos 50 kilómetros del final, con la segunda posición casi garantizada, el motor del quad se paró y ya no arrancó más», señaló Vingut, que intentó solucionar la avería sin éxito y se vio obligado a abandonar la Baja España Aragón.

El piloto del Moto Club de Formentera i Eivissa deberá ahora pasar página y centrar sus esfuerzos en su siguiente gran reto, el Rally de Marruecos, que comienza el próximo 26 de septiembre y que formará parte de su preparación para disputar el Dakar 2027.