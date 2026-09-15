Todo preparado para la sexta edición de la Ibiza JoySail

La Ibiza JoySail celebrará del 17 al 20 de septiembre su sexta edición con una flota formada por 19 superyates de entre 80 y 147 pies de eslora, que competirán en aguas de Ibiza y Formentera con Marina Ibiza como centro neurálgico de la regata.

La prueba, creada en 2021, mantiene un formato de participación limitada con el objetivo de preservar su carácter exclusivo. La organización asegura haber recibido el interés de un número superior de embarcaciones, aunque ha optado por mantener el límite de inscritos y priorizar la calidad de la flota.

Southern Wind será el astillero con mayor representación, con siete unidades, mientras que Nautor’s Swan contará con cuatro. También participarán embarcaciones construidas por Vitters Shipyard, Baltic Yachts, Claasen, Pendennis Shipyard, Oyster, Wally, Y Yachts y J.O.M. Holland. Entre los barcos que regresan a la competición se encuentran Aurelius, Cervo, Gelliceaux, Liberty Squared, Moat, Morgana y Nostromo. Junto a ellos debutarán en la regata Bella, Fortissimo II, Atalante, Inoui, Kalantis, Kiboko III, Nefertiti, Ocho, Point Counter Point, Rose, Starfall y Win Win.

La variedad de la flota, uno de los sellos característicos de la Ibiza JoySail

«Cada edición buscamos reunir embarcaciones muy diferentes entre sí, donde convivan algunos de los proyectos más competitivos del circuito con barcos que compiten manteniendo su configuración de crucero. Ese equilibrio es una de las señas de identidad de Ibiza JoySail», explica el director de la regata, Nacho Postigo.

Uno de los rasgos de la Ibiza JoySail es la variedad de su flota, en la que coinciden cruceros oceánicos, superyates de altas prestaciones y barcos con diseños más orientados a la competición. La organización invita a los armadores a competir manteniendo la configuración habitual de crucero de sus embarcaciones, dentro de una filosofía Corinthian que busca que propietarios y tripulaciones participen directamente en la competición.

«La flota es espectacular este año. Se puede identificar a los equipos que aspiran a ganar su clase y también a aquellos que simplemente quieren disfrutar de una gran experiencia en el agua», señala Postigo, quien destaca también el ambiente de «amistad y camaradería» entre los participantes.

Los participantes podrán disputar el recorrido Perpetual Trophy antes de la regata principal

Las aguas de Ibiza y Formentera volverán a servir de escenario para las pruebas, con recorridos marcados por unas condiciones de viento que pueden oscilar entre brisas suaves y situaciones de mayor intensidad. La competición se completará con un programa social en Marina Ibiza que incluirá barbacoas, cenas y fiestas. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 20 de septiembre.

Entre las novedades de esta sexta edición destaca la creación del Owner Driver Trophy, que se concederá al primer barco de cada clase cuyo patrón sea su propio armador y permanezca al timón durante la mayor parte de las pruebas, incluida la salida. La organización pretende reforzar así la participación directa de los propietarios y el espíritu Corinthian de la competición.

Como antesala de la regata principal, los participantes también pueden disputar el Perpetual Trophy, un recorrido de 48 millas náuticas entre Punta Cala Figuera, en Mallorca, y Tagomago, en Ibiza. La ventana para completar este desafío permanece abierta entre el 15 de agosto y el 16 de septiembre.

Ibiza JoySail es una regata por invitación propiedad de STP Shipyard, perteneciente al grupo IPM, que también se ocupa de su organización. La competición sigue las directrices de seguridad de la Superyacht Racing Association y utiliza el reglamento ORCsy.