La 10K Ibiza-Platja d'en Bossa roza ya el millar de inscritos para su edición de 2027

La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa avanza hacia su séptima edición con cifras de participación al alza. A falta todavía de varios meses para su celebración, prevista para el 7 de febrero de 2027, la prueba se acerca ya al millar de corredores inscritos. Alcanzar los mil participantes supondrá, además, un nuevo punto de inflexión en el periodo de inscripciones. Con la asignación del dorsal número 1.000 finalizará el tramo actual de precios y la carrera entrará en la última tarifa establecida por la organización.

El crecimiento de la prueba está acompañado de una participación cada vez más internacional. Entre los corredores inscritos figuran ya deportistas procedentes de Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Suiza, Grecia, Francia y Portugal, además de una amplia representación nacional.

La organización trabaja con el objetivo de alcanzar los 2.000 participantes en una cita que volverá a atraer a un importante número de corredores llegados de fuera de Ibiza. Una capacidad de convocatoria que, según destacan sus impulsores, también contribuye a generar actividad turística durante el invierno y a favorecer la desestacionalización en el municipio de Sant Josep.

La prueba de cinco kilómetros abrirá el calendario deportivo del año

Entre los principales atractivos de la 10K Ibiza se encuentra su circuito rápido y prácticamente llano, situado a nivel del mar, además de un recorrido que discurre por el entorno del Parque Natural de Ses Salines. Antes de la carrera de diez kilómetros, Platja d’en Bossa abrirá el calendario deportivo del año con la 5K Ibiza-Platja d’en Bossa, que se celebrará el 10 de enero de 2027, cuatro semanas antes de la 10K.

Las inscripciones para esta distancia también se encuentran abiertas, ofreciendo a los corredores una primera oportunidad para competir en el mismo escenario que posteriormente acogerá la prueba principal. Las dos carreras convertirán así a Platja d’en Bossa en punto de encuentro para corredores locales y visitantes durante los primeros meses de 2027, dentro de la apuesta por utilizar el deporte como elemento dinamizador fuera de la temporada turística. Las inscripciones para la 5K y la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa permanecen abiertas a través de la página web oficial de la prueba.