Triple victoria del Club Náutico Ibiza en el Trofeo Fita de Optimist

La bahía de Talamanca ha acogido este fin de semana el Trofeo One Ibiza Suites–Construcciones Metálicas Fita, organizado por el Club Náutico Ibiza. La cita, tercera regata puntuable para el ranking insular de Optimist, ha reunido a 39 jóvenes regatistas y ha permitido completar las seis pruebas previstas en el programa, con tres mangas por jornada.

La competición se desarrolló en un ambiente de gran deportividad y con condiciones favorables para la navegación. El sábado, el viento de componente este, de entre 8 y 10 nudos, permitió abrir el campeonato con tres pruebas en las que la regularidad resultó determinante. El domingo, el aumento de la intensidad del viento hasta los 15 nudos planteó una jornada más exigente, que puso a prueba el manejo de las embarcaciones y la capacidad de adaptación de los participantes. El Club Náutico Ibiza obtuvo las victorias en las tres categorías y situó a siete de sus representantes entre los primeros puestos de la clasificación general.

Ian Maurovich encabeza la general y la categoría sub-16

Ian Maurovich firmó una actuación consistente, con victorias en las tres mangas del sábado y un nuevo triunfo el domingo. Con cuatro primeros puestos y seis puntos netos, el regatista del Club Náutico Ibiza se adjudicó tanto la clasificación general como la categoría sub-16. Lamis Casco finalizó segunda, con 11 puntos, tras ganar dos de las tres pruebas de la jornada final. Jiahong Chen completó el podio con 14 puntos, gracias a una serie de resultados que incluyó tres segundos puestos. Valentina Pomo y Nikola Donati ocuparon la cuarta y la quinta posición de la general, respectivamente. También destacaron Luay Casco, noveno, e Iris Cardona, undécima.

En la categoría sub-13, Lluc Torres consiguió la victoria con 39 puntos netos y terminó séptimo en la clasificación general. Su progresión durante la jornada del domingo, con un octavo, un quinto y un segundo puesto, le permitió cerrar la regata al frente de su categoría. Calin Ciuc, del Club Náutico Santa Eulalia, fue segundo con 51 puntos, seguido de su compañero Beltrán Palacios, tercero con 58. Eric Torres encabezó la categoría sub-11 con 33 puntos netos y alcanzó la sexta posición de la clasificación general. El regatista del Club Náutico Ibiza mantuvo todos sus resultados entre los nueve primeros y obtuvo como mejor parcial un segundo puesto en la segunda manga. Valentino Huergo terminó segundo de la categoría con 74 puntos, mientras que Dunia Sigiro completó el podio con 110. Los tres representantes del club anfitrión ocuparon así las plazas de honor en sub-11.

Dos citas pendientes para completar el ranking insular

El ranking insular determinará qué regatistas tendrán derecho a participar en las pruebas autonómicas, cuya primera cita está prevista para los días 27, 28 y 29 de noviembre, en aguas de la bahía de Palma y bajo la organización del Club Náutico Portixol. Antes de que concluya la fase insular, quedan dos competiciones. El Trofeo Familia Marí Mayans y Heladería Los Valencianos se celebrará los días 3 y 4 de octubre, organizado por el Club Náutico Ibiza. A continuación, el Campeonato de Ibiza se disputará los días 17, 18, 24 y 25 de octubre, en la bahía de Portmany, bajo la organización del Club Náutico Sant Antoni. Los resultados obtenidos en Talamanca refuerzan la posición de los regatistas del Club Náutico Ibiza de cara al tramo final de la clasificación insular, después de un fin de semana en el que pudo completarse íntegramente el programa deportivo.