El Motoclub de Formentera i Eivissa firma otro fin de semana destacado en el Nacional de Trial

El Motoclub de Formentera i Eivissa participó este fin de semana en la quinta cita del SPEA RFME Campeonato de España de Trial, disputada en Vimianzo (A Coruña) y organizada por el Moto Club O Petouco. La prueba reunió a 128 pilotos de diferentes categorías. El equipo pitiuso desplazó a tres pilotos y tres asistentes. La competición se desarrolló principalmente en el Monte Faro, sobre un terreno de roca, granito, desniveles y sectores de tierra que exigieron precisión y resistencia física. Las altas temperaturas y el ajustado tiempo disponible también condicionaron el desarrollo de la prueba.

En Veterano A, Javier Serra terminó tercero, sumando un nuevo podio en el Campeonato de España. El piloto ibicenco mantiene además la tercera posición provisional del Nacional cuando únicamente resta la doble cita de Ripoll. También compitió el sábado Lluís Planells, que terminó 12.º en TR4. El piloto continúa acumulando experiencia en una categoría en la que ha debutado esta temporada y que cuenta con un elevado nivel competitivo.

Xicu Marí continúa su progresión en Júnior

El domingo fue el turno de Xicu Marí, campeón de la Copa de España de Trial Cadete en 2025 y debutante este año en la categoría Júnior. Marí llegaba a Vimianzo después de haber sido quinto en La Nucía, conseguir la victoria en Sigüenza y alcanzar el tercer puesto en la segunda jornada de Pobladura de las Regueras. Antes de esta cita ocupaba la tercera posición provisional del Campeonato de España Júnior con 69 puntos. En Vimianzo comenzó luchando por las primeras posiciones, pero el tiempo disponible le obligó a afrontar las últimas zonas con escaso margen para estudiarlas y acabó penalizando. Los tres primeros puestos fueron para Yamato Kimura, Aleix Ávalos y Álex Pifarré.

Pese a no repetir podio, el Motoclub destaca la progresión de Marí en su primera temporada en Júnior, una categoría de mayor exigencia técnica y física y en la que compite con pilotos nacionales e internacionales con más experiencia. El balance del fin de semana deja, por tanto, un nuevo podio para Javier Serra, otra actuación de Lluís Planells en TR4 y una nueva experiencia de Xicu Marí entre los mejores pilotos Júnior. El Campeonato de España afrontará ahora su desenlace con la doble prueba de Ripoll, los días 24 y 25 de octubre, donde se decidirán las clasificaciones finales.