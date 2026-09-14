El Club Náutico Santa Eulalia se proclama subcampeón de España de Jóvenes Promesas de kayak de mar

El Club Náutico Santa Eulalia cerró este fin de semana una destacada participación en el Campeonato de España de Kayak de Mar 2026, celebrado en Alicante, donde logró proclamarse subcampeón nacional por clubes en la categoría de Jóvenes Promesas. El conjunto firmó numerosas posiciones de podio en las distintas categorías y terminó segundo en la clasificación colectiva de una competición que reunió a 62 clubes de toda España. La expedición regresó de Alicante con tres títulos nacionales, una medalla de plata y cinco bronces, además de varias posiciones entre los primeros clasificados. Un balance que permitió al CNSE situarse entre los clubes más destacados del campeonato y confirmar el buen momento de su cantera.

Entre los principales resultados sobresalió Liam Ferrari, que se proclamó campeón de España en SS1 Infantil B. El joven palista sumó además un segundo oro formando pareja con Alba Guerra en la prueba de SS2 Infantil B. También subieron a lo más alto del podio Alba Pelletey y Fiona Griffiths, que consiguieron el título nacional en SS2 Cadete A. En esta misma categoría, la pareja formada por Felipe Aita y M. Griffiths logró la medalla de plata. El CNSE añadió otro podio en las embarcaciones dobles gracias a M. Noguera y Roberto Carlino, terceros clasificados en SS2 Sub23.

Cinco bronces y varios puestos de honor

En las pruebas individuales, Felipe Aita consiguió el bronce en SS1 Infantil A, mientras que Alba Guerra terminó tercera en SS1 Infantil B. K. Kemalya también se colgó la medalla de bronce en Infantil A y Anna Pelletey hizo lo propio en SS1 Cadete B. A estos resultados se sumaron dos cuartos puestos. Fidel Griffiths rozó el podio en SS1 Cadete A, mientras que Jordi Colomar finalizó también en cuarta posición en SS1 Cadete B. En SS2, la pareja formada por P. Velasco y V. Rodríguez obtuvo igualmente la cuarta plaza.

Candela Botran fue séptima en SS1 Juvenil y Pablo Velasco terminó noveno en la misma categoría masculina. Marcel·lí Griffiths alcanzó la décima posición en SS1 Infantil A, mientras que Valentina Rodríguez concluyó undécima en SS1 Juvenil. Por su parte, Roberto Carlino terminó en decimocuarta posición en la prueba individual de SS1 Sub23 y Leonel Escandarani fue vigésimo en SS1 Veteranos 45-49. El CNSE ha destacado especialmente el rendimiento colectivo de sus jóvenes deportistas, así como su capacidad para adaptarse a las condiciones de las distintas regatas durante el campeonato. Los resultados, según pone de relieve el club, reflejan la progresión de una cantera capaz de competir al máximo nivel nacional en una disciplina tan exigente como el kayak de mar.

Noticias relacionadas

El subcampeonato de España de Jóvenes Promesas, conseguido frente a otros 61 clubes, supone además un reconocimiento al trabajo conjunto de deportistas, entrenadores y familias y consolida al CNSE entre las entidades destacadas en la formación y desarrollo de jóvenes palistas.