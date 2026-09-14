El Club Nàutic Sant Antoni conquista cuatro medallas en el Campeonato de España de Kayak de Mar

Extraordinario papel el desempeñado por los palistas del Club Nàutic Sant Antoni en el Campeonato de España de Kayak de Mar, que se ha celebrado el pasado fin de semana en la costa levantina, bajo la organización del Real Club de Regatas de Alicante. El CNSA ha conquistado una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, en lo que supone un nuevo éxito del equipo en una prueba nacional, donde han participado los mejores especialistas del país.

Es Nàutic desplazó un total de 14 deportistas, entre los que destacó especialmente Júlia Roselló, que obtuvo el oro en SS1 Mujer Infantil A y el bronce en SS2 Mixto Infantil A, junto a Marc Tur. También recibieron medalla de plata Gabriela Mendes-Laura Rubio en SS2 Mujer Cadete y Neus Mateu en SS1 Veterana 55-59. Hay que destacar además la sexta plaza obtenida por Facundo González-Roy Kikozashvili en SS2 Hombre Junior, la 11ª de Izan Pascual-Liam López en SS2 Hombre Cadete y la 13ª registrada por Daniel Sánchez en SS1 Hombre Senior.

Los infantiles compitieron sobre una distancia de 3.000 metros, mientras que los cadetes afrontaron 6.000 y el resto de categorías, 15.000. “Ha sido un fin de semana muy positivo para la expedición del CNSA, participando, acumulando experiencias y, sobre todo, disfrutando de una especialidad muy diferente al Sprint, que es el objetivo principal de la temporada y en la que se centran los entrenamientos de la sección de piragüismo; excepto en el caso de Daniel Sánchez y de los Veteranos, que sí son especialistas en el "surfeo" de olas en el mar. Esta prueba ha permitido cerrar la temporada con muy buen ambiente y sin la presión de las competiciones Sprint”, ha apuntado Eduardo Prendes, entrenador de la sección de Piragüismo del CNSA. El fin de semana que viene siguen las regatas para disfrutar de este fin de temporada, con la disputa en el Parc de la Mar, en Palma, de la Copa Balear de Otoño-Trofeo Ciutat de Palma. Se trata de una prueba/exhibición donde las categorías inferiores conviven durante una jornada con grandes figuras del panorama internacional, en un ambiente de competición muy relajado.