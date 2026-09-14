El Bàsquet Sant Antoni y el Club Nàutic Sant Antoni unen fuerzas

El baloncesto y la náutica son deportes muy diferentes, pero el Class Bàsquet Sant Antoni y el Club Nàutic Sant Antoni han decidido encontrar puntos con los que se puedan ayudar y mejorar. Con este objetivo, han sellado un acuerdo de colaboración que pueda resultar productivo y beneficioso para ambas entidades. La alianza, que se inicia este año pero que quiere perdurar en el tiempo, busca aunar fuerzas entre los dos clubes, de los más representativos del municipio ‘portmanyí’, para abordar diferentes frentes: desde poner en marcha acciones solidarias y de promoción, hasta el aprovechamiento de los recursos propios de ambas partes.

“Unimos fuerzas por el bien del deporte del municipio y su entramado social. Creemos que podemos llegar mucho más lejos juntos. Porque la unión hace la fuerza”, afirma Marcos Páez, vicepresidente y gerente del Bàsquet Sant Antoni. El presidente del Club Nàutic Sant Antoni, Pep Tur, ha manifestado que para su entidad “es una satisfacción colaborar con un club tan importante como el Bàsquet Sant Antoni, que no ha parado de crecer en los últimos tiempos. A pesar de que el suyo es un deporte muy diferente del nuestro, somos dos entidades que queremos ayudar al pueblo a crecer deportivamente. En base a ese objetivo, siempre encontraremos caminos para ir juntos”. Además, Tur ha recalcado la capacidad que tiene el CBSA de “involucrar a mucha gente del municipio, algo que puede ayudarnos a acercar a más personas al mar”.

Para el Club Nàutic Sant Antoni, la colaboración con otras formaciones deportivas, que se ha producido de manera habitual en el pasado, es parte de su estrategia de responsabilidad social y de la idiosincrasia de una entidad que se esfuerza por permanecer abierta a su entorno, tanto desde el punto de vista deportivo como social, cultural e institucional. Por su parte, Vicent Costa, presidente del Club Bàsquet Sant Antoni, ha recalcado que esta colaboración busca “hacer pueblo”. “Somos dos instituciones que quizá ahora seamos dos referentes. Necesitamos la ayuda de todos, pero mientras más seamos, más fuerza tendremos. Lo que queremos es que el deporte de Sant Antoni esté lo más arriba posible”, apuntó Costa, quien ha elogiado los éxitos de todo tipo que acumula el CNSA con sus regatistas y piragüistas. “Ellos tienen muy buena base”, ha añadido.

El primer ejemplo de colaboración entre las dos entidades se produjo el miércoles de la semana pasada. Y es que Es Nàutic cedió sus instalaciones para la celebración de la presentación oficial del Class Bàsquet Sant Antoni, equipo de la Segunda FEB. Un acto en el que los presentes también pudieron disfrutar después de un aperitivo servido por el restaurante Es Nàutic.