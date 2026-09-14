Álex Tur, volantista de Ibiza, firma un doblete de oro en El Campello

El bádminton ibicenco ha arrancado la temporada pisando fuerte y Álex Tur se encargó de poner una nueva medalla de oro sobre la mesa. El volantista ibicenco firmó un fin de semana perfecto en el Máster Territorial de El Campello (Alicante), donde conquistó los títulos de dobles mixto (DX) y dobles masculino (DM) para completar un espectacular doblete. Tur no conoció la derrota durante toda la competición y cerró su participación con un balance de siete victorias en siete partidos disputados. Una regularidad que quedó todavía más patente al comprobar que únicamente cedió un set a lo largo de todo el torneo, imponiéndose con solvencia en los momentos decisivos y demostrando un gran nivel de compenetración con sus respectivas parejas.

El ibicenco fue capaz de mantener un juego sólido y efectivo en las dos modalidades, adaptándose a las exigencias de cada encuentro y mostrando una clara evolución en un apartado que está trabajando especialmente durante esta fase de la temporada. El resultado fue un doble oro que confirma el buen momento de Tur y refuerza su progresión dentro del circuito nacional. El propio jugador terminó muy satisfecho con las sensaciones ofrecidas sobre la pista. La verdad es que me he notado bastante suelto de mano y he podido poner en práctica muchas de las cosas que he estado entrenando. Poco a poco me voy adaptando al cambio y sigo luchando por todo. En general, ha sido un campeonato en el que he podido divertirme y también lucirme en pista, explicó.

El doble triunfo conseguido en El Campello supone además un impulso para la nueva etapa de preparación de Tur, que tiene entre sus objetivos potenciar un estilo de juego más agresivo en las modalidades de dobles. El volantista ibicenco afronta así las próximas citas con la intención de seguir dando pasos adelante, escalar posiciones y consolidar una progresión que ya empieza a dejar resultados sobre la pista.