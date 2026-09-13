Los alevines de la UD Ibiza firman un doblete en el Torneo O Beach de Sant Antoni

El Municipal de Sant Antoni acogió este domingo la segunda jornada del Torneo O Beach 2026, organizado por la SD Portmany y patrocinado por O Beach Ibiza, que cerró su segunda edición con dos triunfos de la UD Ibiza en las categorías alevín de primer y segundo año.

La jornada reunió a los equipos alevines de primer año de SD Portmany, Portmany Atlético, UD Ibiza, Peña Deportiva y Sant Josep, mientras que en la competición de segundo año participaron SD Portmany, UD Ibiza, Penya Independent y Sant Jordi. Más de 400 personas acudieron al campo municipal de Sant Antoni para seguir los encuentros y acompañar a los jóvenes futbolistas en una jornada marcada por el ambiente en las gradas y la convivencia entre los clubes participantes.

La UD Ibiza fue la gran triunfadora de la jornada al conquistar el torneo tanto en la categoría de alevín de primer año como en la de segundo año. El presidente de la SD Portmany, Pepe Soldat, y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, Daniel Sánchez, fueron los encargados de entregar los trofeos a los equipos ganadores al término de la competición.

Una iniciativa para «fomentar la convivencia y el desarrollo del espíritu deportivo»

Soldat, además, destacó «el buen ambiente en la grada y entre los equipos y jugadores, quienes han demostrado las ganas de fútbol y de competición que tienen en esta previa de la temporada». El presidente 'portmanyí' se mostró también satisfecho con la participación registrada en esta segunda edición y defendió la importancia de este tipo de iniciativas, que «sirven para fomentar la convivencia y el desarrollo del espíritu deportivo y de comunidad entre los clubes y los jóvenes jugadores».

El Torneo O Beach ha contado durante sus dos jornadas con equipos de categorías benjamín y alevín procedentes de Ibiza y Mallorca. Por parte ibicenca han participado la SD Portmany, UD Ibiza, Peña Deportiva, Sant Josep, Penya Independent, Sant Jordi, Portmany Atlético y Bahía de Sant Agustí. Desde Mallorca acudieron los conjuntos benjamines de segundo año del Atlético Baleares y Madre Alberta, en un fin de semana en el que la deportividad y el compañerismo fueron las protagonistas.