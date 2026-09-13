La Peña Deportiva no consigue pasar del empate ante un aguerrido Yeclano

La Peña Deportiva se fue del Municipal sin victoria en el duelo correspondiente a la jornada 2 en Segunda RFEF y que se disputó durante la mañana de este domingo. Los de la Villa del Río empataron a uno frente al Yeclano Deportivo en un choque realmente disputado y en el que hubo expulsiones para ambos equipos. Pese a la última ocasión de Samu Pinto en el descuento, los ibicencos se marcharon con un empate que sabe a poco.

La primera ocasión de los blanquillos no se hizo esperar, después de que Marc Fraile enviara el cuero por encima de la portería tras un saque de esquina. Aunque el conjunto murciano se aproximaba con peligro al área local, lo cierto es que los de Ramírez empezaron dominando la posesión y asomándose al área. Juan Silva, con un cabezazo, y Fraile con un disparo manso, buscaron el gol que abriera la lata, sin suerte.

El Yeclano avanzaba metros con el paso de los minutos, y prueba de ello fue un libre directo ejecutado por Jorge Borona que repelió Edu Frías. La réplica no tardó en llegar, después de que Fraile rematara un saque de esquina con una volea ajustada al palo derecho que atajó el cancerbero. El capitán blanquillo se erigía como la principal figura ofensiva de la Peña pese a que no conseguía materializar el primero.

Los blanquillos no aprovecharon la ventaja numérica

Frías, sin embargo, tendría que intervenir nuevamente con una gran parada a bocajarro a Parejo, que se internó en el área blanquilla con gran facilidad. Lo cierto es que el primero pudo caer para cualquiera de los dos equipos en una primera mitad igualada, pero la Peña mostró mayores recursos con el balón en los pies.

El clima se fue calentando con el paso de los minutos tras algunas decisiones menores del colegiado que confrontaron a los jugadores de ambos equipos. La tensión favoreció a los de Ramiro González, que terminaron el primer periodo con superioridad y desactivando a los murcianos en el ataque.

La segunda mitad comenzó con buenas noticias para la Peña. El equipo murciano vio cómo el colegiado expulsaba a Sebastián Holgado por doble amarilla tras un fuerte choque con Dani Sancho, y que dejaba a los visitantes con diez durante toda la segunda parte. Sin embargo, la roja no alivianó el juego de los blanquillos, sino que hizo más bronco un partido que ya estaba tenso desde la primera parte y que se plagó de amonestaciones.

Expulsión de Gassama y el tanto del empate

De esta forma, el cuadro ibicenco comenzó a acumular tarjetas amarillas y no tardó ni 15 minutos en desaprovechar la ventaja numérica, después de otra dura entrada, en esta ocasión de Gassama, que propició su expulsión. Los pitiusos sí que acusarían la decisión arbitral y terminarían pagándolo tan solo un minuto después. Dani Herrera recogió el esférico y envió un mil teledirigido al lado derecho de la meta de Frías, que no pudo hacer nada. 0-1 a falta de media hora para el final y la igualdad numérica sobre el césped.

Los de la Villa del Río buscaban la igualada con más corazón que fútbol, pero fue suficiente para que Montori se inventara en el 75 un cabezazo magistral tras un gran centro de Nico Ortiz. El tanto abrió el encuentro y el segundo gol podía caer para cualquiera de los dos bandos, ya que la Peña insistía mediante el juego por las bandas, mientras que el Yeclano trataba de dar el golpe definitivo a través de peligrosas transiciones al contragolpe.

Los ocho minutos de descuento reflejaron las constantes interrupciones de un encuentro muy tenso y en el que ambos se jugaban empezar con buen pie en la categoría. Samu Pinto tuvo la última ocasión de Peña Deportiva para llevarse el duelo, pero el cancerbero visitante repelió el disparo y los de Ramiro se tuvieron que conformar con un empate que sabe a poco.