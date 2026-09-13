Horizon d’Almani se lleva la especial del Cheval Français y Odisea bate el récord de su generación en Sant Rafel

Horizon d’Almani, con José Luis Torres Botja a las riendas, fue el gran protagonista de la reunión de trote celebrada en el Hipòdrom de Sant Rafel al imponerse en el Premi Good Angot, la prueba más destacada del programa y reservada a caballos inscritos en el libro del trotador francés. La jornada también dejó la sobresaliente actuación de Odisea, que sumó su séptima victoria consecutiva y estableció el récord de la generación O en el recinto ibicenco.

La reunión comenzó con el Premi Bahía de Ley, destinado a potros de dos años y disputado sobre 2.100 metros. Odisea volvió a demostrar su dominio en la categoría. El ejemplar de José Luis Torres alcanzó su séptimo triunfo consecutivo en ocho carreras después de superar en los últimos cien metros a su compañera de entrenamiento Ormay Plus.

Ormay, conducida en esta ocasión por Aitor Cívico, había marcado un fuerte ritmo y liderado buena parte de la prueba, pero acabó cediendo ante el ataque final de Odisea. Orchata des Llorer completó el podio. Más allá de la victoria, Odisea destacó por su registro. Paró el cronómetro en 1:23.6, tres segundos por debajo de su mejor marca anterior, y estableció así el récord de la generación O en el hipódromo de Sant Rafel.

Karateka Plus se llevó el Premi Bolero TR con una gran remontada

La segunda carrera del programa, el Premi Brot de Llevant, terminó con una contundente victoria de New Star CB. Con Toni Prats a las riendas, comenzó comandando la prueba antes de ceder el liderazgo a Mia Yim Plus. New Star CB guardó fuerzas para lanzar un potente ataque en los metros finales y acabó imponiéndose en solitario con un registro de 1:21.7. Mae Geri Plus terminó segunda y Mia Yim Plus ocupó la tercera posición.

Llegada del Premi Bon Lucernais. Iohdeco TF vencedor. / Joan Costa Guasch

El Premi Bolero TR ofreció después una de las llegadas más emocionantes de la velada. Grido d’Amore, conducido por Juanfran Planas, fue el más rápido tras el autostart y controló una carrera en la que el grupo se mantuvo muy compacto. Sin embargo, en los últimos metros apareció Karateka Plus, que con Xicu Marimón, lanzó un gran ataque para hacerse con la victoria con un tiempo de 1:18.2. Grido d’Amore tuvo que conformarse con la segunda plaza, mientras que John Wayne HM fue tercero.

Iohdeco TF se adjudicó la cuarta carrera de la reunión, el Premi Bon Lucernais. Emre Winner, con Carlos Puet a las riendas, fue el encargado de animar inicialmente una prueba con salida hándicap en la que los participantes circularon durante buena parte del recorrido en fila india.

Horizon d'Almani logró el mejor registro de toda la reunión

A falta de unos 300 metros para la meta, Iohdeco TF incrementó el ritmo y alcanzó al líder antes de superarlo en la recta final. Con Antonio Juan Ferrer como conductor, cruzó la meta en primera posición con un registro de 1:18.6. Flo du Derby finalizó segundo y Denicheur du Vif, que partía con 25 metros de hándicap, terminó tercero.

La reunión se cerró con el Premi Good Angot, la carrera de mayor dotación y destinada a ejemplares inscritos en el libro del trotador francés. Horizon d’Almani impuso su ley desde la salida. José Luis Torres Botja, entrenador y conductor habitual del ejemplar, lo situó al frente nada más producirse el autostart y controló el recorrido de principio a fin.

Solo Get Up de Vauville consiguió inquietar al líder en los metros finales, aunque tuvo que conformarse con la segunda plaza. Hibernato, que debutaba, completó el podio. El elevado ritmo de la prueba permitió a Horizon d’Almani registrar una media kilométrica de 1:16.2, el mejor crono de toda la reunión de Sant Rafel.