El Trasmapi HC Eivissa sucumbe en su primer partido liguero en Santander

El Trasmapi Citubo & Gobycar HC Eivissa se estrenó con derrota en el primer partido de la temporada en la División de Honor Plata. Los hombres de Eugenio Tilves sucumbieron por 31-28 frente a Sinfín Santander, en un encuentro en el que no encontró su mejor versión y en el que fue perdiendo en todo momento. Los ibicencos tendrán la oportunidad de resarcirse la semana que viene en la isla.

Los santanderinos no pudieron comenzar mejor el encuentro. El desacierto de los de Tilves en el ataque y la velocidad de los pases en el bando local desajustó el marcador hasta un parcial inicial de 5-1 en los primeros cinco minutos.

Basualdo, con dos tantos, y un incisivo David Martínez en el extremo izquierdo reactivaron a los ibicencos, que se acercaban en el electrónico transcurridos los diez minutos (7-4). Aunque Vinicius y Casanova conseguían hacer de las suyas en el ataque cántabro, Trasmapi empezaba a ganar mayor acierto en faceta ofensiva. En el ecuador de la primera parte, el electrónico seguía reflejando el +3 para los locales, pero los de Tilves se encontraban cada vez mejor sobre la pista (10-7).

El juego adquirió mayor velocidad y los lanzamientos se sucedían cada vez con mayor continuidad. Los santanderinos se encontraron con el travesaño en varias ocasiones, mientras que el HC Eivissa se estrellaba una y otra vez contra la figura de Víctor Doval, que se convirtió por momentos en un muro infranqueable. El toma y daca entre ambos combinados se mantuvo con la misma diferencia de goles hasta el final del primer tiempo, que reflejó la leve superioridad santanderina con un ajustado 15-12.

Los cántabros alcanzaron rentas favorables de cinco tantos en la segunda mitad

Aunque los naranjas empezaron con un tanto de Fer González en los primeros compases de la segunda mitad, el dominio local continuaba haciéndose latente sobre la pista. Y es que la agresividad defensiva que ofrecía Sinfín obligaba a Trasmapi a terminar jugadas en posiciones que no eran del todo propicias para el lanzamiento. De esta forma, se llegó al +4 transcurridos cinco minutos del segundo periodo (18-14).

Aunque el equipo cántabro sufriría la expulsión de Javi Valverde minutos después, la realidad es que la distancia en el electrónico continuaba acrecentándose y Tilves se vio obligado a solicitar tiempo muerto poco antes del ecuador de la segunda parte (21-16). Pablo Rama se convertía en un auténtico problema para los naranjas, que presentaban más dificultades para anotar que Sinfín, cada vez más cómodo sobre la pista y con rentas que no bajaban de los cuatro goles.

Víctor Doval detuvo a los de Tilves

Bernárdez, secundado por un serio Biel Valera, comenzó a hacerse fuerte y anotó un par de goles que acercó a los ibicencos en el partido. El problema, sin embargo, llegaba en los contragolpes y transiciones veloces de los santanderinos, que seguían castigando en cuestión de segundos a través de Casanova y Marcos Domínguez. El resultado reflejaba el 27-22 a falta de diez minutos para el final y cada vez restaba menos tiempo para una hipotética remontada naranja.

Fer González metió al Trasmapi en el choque, pero un lanzamiento de siete metros que habría significado el 28-26 impactó en el palo, y Sinfín continuó hurgando en la herida hasta el final. Dos lanzamientos errados de Valera y un inconmensurable Víctor Doval bajo los palos impidieron la épica en el bando ibicenco, que se vio superado en el primer compromiso de la temporada en la División de Honor Plata.

Bernárdez maquilló el resultado de un partido que ya estaba visto para sentencia y que cierra un inicio para olvidar del Trasmapi HC Eivissa, que tendrá la oportunidad de redimirse en la próxima jornada frente a Agustinos Alicante. Nadie dijo que sería fácil.