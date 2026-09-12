Set y partido del San Pablo-Eivissa para hacer historia en la Copa de la Reina

El San Pablo-Eivissa se hace un hueco en la historia del fútbol sala femenino de Ibiza. Las chicas de ca n'Escandell han endosado un set (6-1) al Globalcaja en la primera ronda de la Copa de la Reina, que ha sido el primer partido de esta competición que se disputa en la isla en toda su historia. Las ibicencas ofrecieron una exhibición de goles y competitividadque les conduce a la siguiente ronda, donde tendrán la oportunidad de seguir haciendo historia ante un rival de la Primera División.

Las ibicencas salieron mandonas en los primeros minutos de choque con un dominio absoluto del balón y acechando la meta albaceteña. Fruto de este dominio surgió la primera ocasión clara del partido, que llegó por parte de Fati Villar con un disparo que impactó en el palo derecho de la portería.

La presión que imponían las de ca n'Escandell era asfixiante para un Globalcaja que no se terminaba de encontrar sobre la pista. Sin embargo, Marchante dio el primer susto para las manchegas, tras un gran disparo lejano que repelió Tati Baquero con una buena estirada. La parada no amilanó a las ibicencas, que se encontraron con la recompensa. Nicole Armoa, nueva incorporación del equipo y que llegó a la isla hace escasos días, recibió el cuero y, con un giro increíble, se marchó de su marcador y definió a la derecha de la portería para colocar el primero en el minuto 3 y encarrilar el partido.

Tres goles en los primeros diez minutos

La fiesta en Es Viver continuaría dos minutos después, tras una conducción de Lucía Serrano, que se marchó de Pili y definió a la escuadra más lejana de la portería para poner el broche a una jugada fantástica y marcar el 2-0. Sin tiempo para reaccionar, Armoa volvió a hacer de las suyas en el ala derecha para terminar cediendo a Larissa, que definió a placer y convirtió el tercero. Las de San Pablo no necesitaron ni ocho minutos para dar fe de que este año iban en serio y que su poderío ofensivo no había hecho más que crecer respecto al año pasado.

El técnico de Globalcaja se vio obligado a solicitar tiempo muerto ante la avalancha que estaba viviendo su equipo hasta el ecuador del primer periodo. La pausa reajustó el envite y las manchegas volvieron a acechar la portería de Baquero, que se erigió como la principal figura después de detener numerosos disparos de Emma y Marchante, así como un doble penalti poco antes del descanso. El resultado no se movió más hasta el receso y el San Pablo se marchó con una renta más que favorable a la segunda parte.

Nuevo recital en la segunda mitad

El inicio de la segunda parte no fue muy diferente del de la primera. Las locales comenzaron imponiendo su ley haciéndose cargo de la posesión y proponiendo más en faceta ofensiva. Sin embargo, esta vez la falta de eficacia sí que penalizaría a las ibicencas, que no lograron detener una transición de Marchante, que descargó para que María definiese por encima de Tati y recortara distancias en el marcador en el 22 y medio. 3-1 para constatar que aún no estaba todo dicho en Es Viver.

El encuentro empezó a abrirse y las de ca n'Escandell quisieron aprovecharlo con las transiciones rápidas de Fati Villar y Serrano. Además, Armoa continuaba siendo una pesadilla para las jugadoras de Globalcaja, que estaban obligadas a tomar más riesgos en defensa. La jugada clave, sin embargo, llegaría a balón parado. Villar, que aún no había estrenado su cuenta goleadora, envió un misil bien colocado en un libre directo que Pili no consiguió ver bien y que se coló en las mallas para certificar el 4-1.

La fiesta en Es Viver cada vez era mayor y las jugadoras de Oruj lo sabían. Otro contragolpe terminó en un disparo de excelsa calidad de Paula Sánchez -otra de las nuevas incorporaciones-, que se coló en la red y que sentenció aún más el choque a falta de 11 minutos para el final. El técnico catalán aprovechó para dar minutos a otras jugadoras, antes de que la uruguaya Fati hiciera el segundo en su cuenta particular y el sexto de un partido que coloca al San Pablo-Eivissa en la historia del fútbol sala femenino de la isla.