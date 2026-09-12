La Peña Deportiva quiere estrenarse con victoria en el Municipal

La Peña Deportiva se estrena en el Municipal. El conjunto que dirige Ramiro González afrontará este domingo a las 11.30 horas su primer partido como local en Santa Eulària. Lo hará ante el Yeclano Deportivo, que es uno de los seis equipos que salieron victoriosos en la primera jornada del Grupo 3 de Segunda RFEF y que buscará rascar algo positivo de la isla.

Los santaeulalienses encaran el primer duelo junto a su afición con el objetivo de mejorar las sensaciones ofrecidas el pasado fin de semana en Murcia. Y es que pese a que los de la Villa del Río tuvieron algunas ocasiones claras para sumar algún punto en la primera jornada, lo cierto es que la máquina se tiene que engrasar todavía. El equipo deberá corregir los desajustes defensivos que provocaron el dominio de la Deportiva Minera en largos tramos del pasado duelo, así como reafirmar su autoridad sobre el césped con la posesión del esférico.

Las entradas de Montori y Fraile en la segunda mitad oxigenaron el ataque blanquillo, y fueron la buena noticia de un partido que pudo tener un resultado más abultado. Ahora llegará el turno de jugar en el Municipal, donde los aficionados peñistas llevarán en volandas a los suyos para conseguir la primera victoria de la temporada.

«Las sensaciones son buenas, pero las quiero ver transformadas en puntos»

«Tenemos la obligación de ganar en casa», afirma Ramiro González en la previa del choque. El entrenador alicantino considera que «el equipo estuvo más cerca de ganar que de perder», y que «lo más justo habría sido un empate», pero cree que los jugadores «han tenido una actitud muy buena» y «han ganado mucha seguridad desde la pretemporada».

El preparador es consciente de la importancia de no errar ocasiones que puedan penalizar al equipo en la competición: «La categoría te castiga muy rápido y, si tenemos tres o cuatro situaciones, hay que hacer gol porque te va a penalizar». Aunque González se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en la primera jornada, se lamentó por no haber sumado: «Las sensaciones son buenas, pero las quiero ver transformadas en puntos, y tengo la ilusión de que podamos sacarlo en casa para que se pueda ver esa mejora».

Enfrente estará un Yeclano Deportivo que se impuso en la primera jornada por 1-0 ante el Atlético Baleares con gol de Jorge Borona y que espera repetir triunfo en el Municipal. La Segunda RFEF regresa a Santa Eulària y la Peña Deportiva buscará demostrar que tiene el nivel necesario para consolidarse en una categoría que cada año ofrece un mayor nivel.