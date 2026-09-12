Jornada de luces y sombras para los equipos pitiusos en Tercera RFEF

Sábado de nubes y claros para los equipos pitiusos de Tercera RFEF, que afronta este fin de semana su segunda semana de competición. La jornada la inauguró el Inter Ibiza, que cayó por 0-2 en Es Putxet frente al Mercadal y que se complica el inicio liguero. Los visitantes se adelantaron en el minuto ocho con un gol de penalti de Ramón y sentenciaron en el tiempo añadido de la segunda mitad con una diana de Javier Ortiz. La derrota confirma las malas sensaciones del debut en Alcúdia y deja a los de Carlos Fourcade como colistas, con cero puntos y un preocupante balance de cero goles a favor y siete en contra.

La nota positiva la pusieron la SD Ibiza y la PE Sant Jordi. El equipo de Raúl Casañ venció con autoridad al Migjorn, al que sacudió con un inicio arrollador. Fernando Vargas adelantó a los rojillos a los cinco minutos y Mario Riquelme puso tierra de por medio en el 25 ante un rival que apenas pudo contener el empuje local. En la segunda parte, José Ramón hizo el tercero a la media hora de juego y Sergi maquilló el resultado en el minuto 90. Con este triunfo, la SD Ibiza suma seis puntos de seis y mantiene el pulso por el liderato con el Alcúdia y la PE Sant Jordi.

El otro conjunto ibicenco que jugó este sábado también se llevó los tres puntos. La PE Sant Jordi venció por 2-4 al Sineu en un partido de ida y vuelta y con protagonismo ofensivo de los de Rafa Payán. Los pitiusos se adelantaron por medio de Pau Ferrer en el minuto 39, pero Domingo igualó apenas un minuto después, por lo que se llegó al descanso con empate.

El guion se repitió tras el paso por vestuarios. Santi Rosa volvió a poner por delante al Sant Jordi y Juan José respondió inmediatamente para devolver las tablas al marcador. Lejos de venirse abajo, el conjunto verdinegro mantuvo la personalidad y dio un paso al frente en el tramo decisivo. Agustín y Nicolás encontraron el camino del gol para completar la remontada y llevarse tres puntos que permiten al Sant Jordi firmar un pleno de seis puntos de seis. Un comienzo que confirma su rápida adaptación a la categoría.

El domingo será el turno de la SD Formentera, que recibirá al Porreres. El conjunto pitiuso llega a la cita después de empatar en su debut a domicilio ante el Mercadal, mientras que los mallorquines sumaron los tres puntos al derrotar al Andratx.