El Class Sant Antoni supera sin apuros al CB Getafe en la Copa de España

El Class Bàsquet Sant Antoni celebró este sábado su primera victoria de la temporada. El equipo ibicenco batió, en la primera jornada de la Copa de España, al CB Getafe por 73-83. El conjunto entrenado por Boris Balibrea sigue todavía en construcción, pero ya empezó a dejar trazos de lo que puede ser esta temporada.

Partidazo de Lamin Dibba, MVP del encuentro con una valoración de 29, merced a sus 18 puntos, ocho tapones, tres asistencias y tres rebotes. El pívot estuvo escoltado por un descomunal Íker Ruiz (17 puntos) y un gran Jeffrey Godspower (14 puntos). En los peninsulares, Marc Estapé deslumbró con 19 puntos para ser el máximo realizador del duelo.

La igualdad predominó en el primer cuarto del encuentro. Ningún equipo fue capaz de despegarse en el marcador, que se abrió con un triple de Greg Gantt. Sin embargo, los getafenses supieron plantar cara a los ibicencos, que no estuvieron excesivamente finos. Los madrileños, que la temporada pasada jugaban en la Tercera FEB, no estaban desentonando en absoluto. Tras diez minutos de encuentro, el marcador reflejaba un empate (21-21).

En el segundo cuarto siguió todo muy parejo. Los isleños fueron de menos a más y se sacudieron el dominio de los locales con más oficio que brillo. Los de Balibrea abrieron una pequeña renta de 33-37, lo que obligó al técnico del Getafe a pedir tiempo muerto para frenar la progresión de los baleares. Los pitiusos siguieron fuertes y se pusieron 35-39, pero una inoportuna falta en los últimos instantes permitió a Estapé, que se iba a tirar un triple, ir a los libres. Encestó los tres y el marcador se apretó hasta el 38-39, resultado con el que se llegó al descanso.

Salida fulminante tras el descanso

El paso por vestuarios sentó bien a los sanantonienses. Balibrea ajustó un poco mejor a los suyos, que defendieron con mucha más intensidad y estuvieron más finos en ataque. Con Dibba y Ruiz percutiendo el aro de los madrileños, el Class se escapó hasta el 40-51. Una renta que se firmaba con un mate de un Dibba que estaba imponiendo su superioridad bajo los aros.

Sin embargo, el Getafe reaccionó con dos triples consecutivos de Pablo González Longarela que metían de nuevo a su equipo en el encuentro (46-51). Luego, dos libres anotados por De la Rúa establecieron una distancia de seguridad para los ibicencos (46-53), pero los locales respondieron con un parcial de 4-0 que dejaba el electrónico en 50-53.

El Sant Antoni, lejos de descomponerse, supo tener la mente fría. Un triple de Godspower puso el 50-56 y dio tranquilidad. Tanto que el Class volvió a su mejor versión para escaparse de 15. Fue con dos libres anotados por Ruiz para fijar el 52-67. Aunque una canasta sobre la bocina de los getafenses hizo que el cuarto acabara con 54-67.

El equipo de Balibrea supo gestionar muy bien el último capítulo del encuentro. Con una canasta de Ruiz llegó a ponerse 59-76, marcando territorio y poniendo rumbo al triunfo. Los locales lo intentaron hasta el final, pero el bloque ibicenco se mantuvo firme para acabar ganando y celebrando la primera victoria del curso. Y, además, con registros destacados de algunos de sus jugadores: Morgan Stilma ya suma 150 triples en competiciones FEB, mientras que Pablo Fernández ya acumula cien rebotes.

El próximo sábado, el Class recibirá al CB Zaragoza en la segunda jornada del grupo E de la Copa de España. El partido se disputará desde las 20.30 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera.