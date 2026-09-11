La UD Ibiza se examina ante la UE Sant Andreu

La UD Ibiza afronta este sábado (16.30 horas, Can Misses) un partido trampa ante el Sant Andreu. Los celestes llegan a la tercera jornada de liga encadenando dos duelos consecutivos en casa, el de este fin de semana ante un recién ascendido que llega a la isla con nada que perder y mucho que ganar. El conjunto celeste llega a la cita con tres puntos de seis posibles y un bagaje de una derrota en el debut en Antequera y un triunfo in extremis el pasado fin de semana en Can Misses ante otro recién ascendido, el Rayo Majadahonda, que vio como los pitiusos se ponían 1-0 en la segunda parte pero fueron capaces de empatar un partido que pudieron incluso ganar pero que terminaron perdiendo en el tiempo de descuento con un gol de Nsukula.

Pero todavía no ha convencido la UD Ibiza en liga, donde ha mezclado buenos ratos con el balón en ambos partidos y dejado buena cuenta del talento que posee en la zona de tres cuartos de campo en adelante pero evidenciando una fragilidad defensiva en la que Raúl Llona está incidiendo durante la semana. En el encuentro del pasado fin de semana a la UD Ibiza le temblaron las piernas tras ponerse por delante en el marcador, le costó sobrepasar la alta presión madrileña y evidenció problemas cuando el rival manejaba el balón.

Un rival peligroso

Enfrente, estará otro recién ascendido como el Sant Andreu. El conjunto catalán llega a Ibiza sin nada que perder, con una derrota por la mínima en Huesca en el debut y un triunfo el pasado fin de semana ante el Águilas. El equipo de Natxo González esperará su oportunidad replegado atrás y tratará de hacer daño al contragolpe buscando la velocidad de sus hombres de arriba y los goles de Jaume Tovar, el ex de la Peña Deportiva y la principal amenaza ofensiva de los visitantes, que estarán arropados por un importante número de seguidores en un partido con un horario indecente para ser septiembre en Ibiza.

Será un partido especial para Ramón Juan, exportero que militó en la UD Ibiza las dos últimas temporadas y que, tras 65 partidos con la elástica blau cel, siendo uno de los capitanes el pasado curso, tuvo que hacer las maletas ya que la dirección deportiva y el nuevo staff técnico de Raúl Llona no quisieron renovar. En el capítulo de bajas, Raúl Llona no quiso dar pistas en la rueda de prensa de este viernes. El riojano sí que afirmó que el que no llegará será Iván del Olmo, al que le quedan una o dos semanas de recuperación. Nsukula, que tiene problemas en el hombro, entrará en una convocatoria en la que habrá varios jugadores renqueantes que llegan a la cita ante el cuadro catalán entre algodones.