Presentado el maillot de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2026

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2026 ya tiene la piel con la que recorrerá las carreteras de la isla. La prueba ha presentado oficialmente el maillot de su próxima edición, una de las imágenes más reconocibles del evento y la prenda que compartirán los participantes durante los próximos 9, 10, 11 y 12 de octubre. La presentación ha tenido lugar en Hï Ibiza, patrocinador principal de la prueba, en un acto que ha servido para "descubrir por primera vez el diseño que identificará a la Vuelta durante esta edición y que define el concepto de este 2026", en el que el ciclismo se convierte en "la disciplina en la que convergen todos los deportes".

En el acto han participado Juanjo Planells, organizador de la Vuelta y Roberto de Lope, Ushuaïa Entertainment director en representación de Hï Ibiza, que han aprovechado para confirmar la continuidad de este acuerdo de patrocinio entre el ocio nocturno y el deporte. “Seguir nuestro camino junto a Hï Ibiza significa poder seguir trabajando, poder seguir creciendo y cumpliendo nuestros sueños. El grupo Ushuaïa es el mejor grupo de entretenimiento del mundo, demostramos que es posible unir a uno de los mejores clubes de música electrónica del mundo con un evento deportivo familiar como es la Vuelta Cicloturista a Ibiza”, ha asegurado Planells. “No son solamente un patrocinio deportivo. Hï Ibiza forma parte de nuestra familia”, sentenciaba.

“Poder estar presentes en el maillot para nosotros es muy especial. Es algo que el participante va a usar más allá del evento, que se volverá a poner en su casa cuando salga con la bici y podemos estar presentes. Este año el diseño es muy bonito y estamos muy contentos de seguir formando equipo junto a la Vuelta”, confesaba Roberto de Lope. A menos de un mes para la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, ya se ha desvelado el maillot en sus dos versiones, que muy pronto llenará las carreteras de la isla Pitiusa.