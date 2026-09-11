Fútbol | Tercera RFEF
Los equipos pitiusos de Tercera RFEF, en busca de una segunda jornada redonda
SD Formentera e Inter Ibiza afrontan su primer partido como locales, mientras que SD Ibiza y PE Sant Jordi medirán sus fuerzas en dos complicados duelos en Migjorn y Sineu, respectivamente
Los equipos pitiusos del Grupo 11 de Tercera RFEF afrontan su segunda jornada liguera este fin de semana con el objetivo de mejorar las sensaciones del estreno y de seguir sumando puntos de cara a cumplir con el objetivo. El Inter Ibiza recibirá este sábado a las 12.30 al CE Mercadal en Es Putxet, mientras que la SD Ibiza viajará a Menorca para medirse al CD Migjorn a las 16 horas y, una hora después, la PE Sant Jordi se medirá a un Sineu que no lo pondrá fácil. Finalmente, la SD Formentera cerrará la jornada pitiusa el domingo a las 12 horas frente a la UE Porreres.
Si hay un equipo que necesita sumar sí o sí para recuperar la confianza, ese es el Inter Ibiza. Los Guerreros vivieron un estreno complicado en Alcudia, tras caer por 5-0 en un choque para olvidar. El conjunto interista jugará además en un campo que será su nueva casa hasta dentro de uno o dos meses: Es Putxet. El objetivo será resarcirse de la derrota junto a una afición que no fallará a su cita para animar a un equipo que quiere estrenarse con victoria en su nuevo hogar.
Sa Deportiva y el combinado jordier, sin embargo, se encuentran de dulce, después de lograr sendas victorias por la mínima en sus respectivos encuentros. Aunque ambos mantienen objetivos distintos dentro de la categoría, SD Ibiza y PE Sant Jordi medirán sus fuerzas en Mallorca y Menorca para ratificar el buen estado de forma que atraviesan, y prolongar así el momento de gracia que viven actualmente.
Finalmente, el cuadro formenterense se mantuvo al margen de la victoria y la derrota. Los rojinegros consiguieron un punto en su visita a Es Mercadal y se estrenarán este domingo como locales en el Sant Francesc Xavier. El conjunto de Maikel Romero mantiene el objetivo del play-off en mente y buscará sumar los primeros tres puntos de la temporada junto a su afición.
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