La Copa de España, oportunidad para mostrar las señas de identidad del Class Sant Antoni

Comienzan las competiciones oficiales para el Class Bàsquet Sant Antoni. Todavía con pocos entrenamientos en las piernas, el equipo ibicenco inicia este sábado su andadura en la fase de grupos de la Copa de España (están encuadrados en el E). Lo hará enfrentándose al CB Getafe, ascendido de Tercera FEB, desde las 18 horas en el Pabellón Juan de la Cierva (retransmitido por el Canal FEB). Los baleares quieren empezar a trazar su camino. El amistoso del pasado domingo, frente al Fibwi Palma de Primera FEB, no fue el mejor termómetro para ver el potencial del bloque entrenado por Boris Balibrea. Con muy pocos entrenamientos todavía en las piernas, los ‘portmayins’ cayeron con claridad frente a un adversario que no dio opciones (65-97). Ahora, contra el Getafe, se espera una mejor versión de los sanantonienses, que las últimas tres temporadas se quedaron a las puertas del ascenso a la antesala de la ACB.

Con la ausencia segura del estadounidense Kai Johnson, que tiene permiso del club para incorporarse más tarde a los entrenamientos debido a motivos personales, el Class quiere empezar a trazar su camino esta temporada en la tercera categoría del baloncesto masculino español. Balibrea lo tiene claro: “Afrontamos el parido del sábado con unas ganas extra de quitarnos la espinita del último. Más allá de que, como dijimos, estamos muy al principio de nuestra preparación, y con la falta de Kai Johnson, un jugador crucial para nosotros, queremos tener buenas sensaciones”, manifestó el preparador catalán.

El técnico está “convencido” de que en Getafe se va a “poder ver” parte de “la identidad y la filosofía de juego” que quiere implantar en el Sant Antoni, con un baloncesto alegre y dominador. Enfrente estará un CB Getafe que la temporada pasada logró de forma muy meritoria el ascenso a la Segunda FEB, en la que en su fase regular jugarán en el grupo A (el Sant Antoni lo hará en el B). Los madrileños están entrenados por Ramiro Pozuelo, uno de los grandes artífices del ascenso de los del sur de Madrid. La del curso 26-27 es una plantilla muy renovada, ya que sólo siguen el base Ayo Akinwole y el alero Jorge Parra. El resto son todo caras nuevas en un Getafe que intentará dar la sorpresa ante un Class que no debe confiarse.

El encuentro del Class se podrá seguir en directo a través del Canal FEB, la plataforma de ‘streaming’ de la Federación Española de Baloncesto. Según informó el ente federativo, se están cerrando los detalles con la empresa que se encargará de las retransmisiones, por lo que se ha adoptado una solución provisional que da solución a las demandas de los aficionados.