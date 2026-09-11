Carmen Jiménez, volantista de Ibiza, brilla en Bélgica y roza la sorpresa ante las favoritas

La volantista ibicenca Carmen Jiménez volvió a brillar en el circuito internacional de bádminton. Junto a Nikol Carulla, firmó una destacada actuación en el International de Bélgica, donde superó la primera ronda y estuvo cerca de eliminar posteriormente a las principales cabezas de serie del torneo.

El estreno de la pareja española tenía además un componente de revancha. Jiménez y Carulla volvieron a encontrarse con la dupla francesa ante la que habían perdido unas semanas antes en un disputado encuentro de los Juegos del Mediterráneo de Taranto. Esta vez, el desenlace fue diferente. Las españolas lograron imponer su juego desde el inicio y se llevaron el encuentro con autoridad, asegurando así su clasificación para la siguiente ronda del torneo belga.

El siguiente cruce elevó considerablemente la dificultad. Jiménez y Carulla tuvieron que medirse a las número uno del cuadro, pero consiguieron mantener el partido abierto y competir de igual a igual durante buena parte del enfrentamiento. La pareja española llegó incluso a mandar en el marcador durante diferentes fases, aunque el pase a la siguiente ronda terminó escapándose en un ajustado desenlace decidido por pequeños detalles.

Pese a la eliminación, la actuación en Bélgica supone un nuevo paso adelante para Carmen Jiménez, que continúa acumulando experiencia internacional y demostrando que puede competir ante algunas de las parejas mejor situadas del circuito.