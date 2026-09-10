El tir amb bassetja reúne a 42 participantes en las fiestas des Pou des Rafals

Un total de 42 participantes de todas las categorías tomaron parte en la prueba de tir amb Bassetja, en la modalidad de pelota, celebrada con motivo de las fiestas des Pou des Rafals 2026, en Sant Agustí. Como viene siendo habitual en esta cita, los niños tuvieron un especial protagonismo y fueron mayoría entre quienes se animaron a practicar esta modalidad deportiva tradicional mientras participaban también en el resto de juegos y propuestas programadas durante la jornada.

La tirada formó parte de un amplio programa festivo que incluyó, entre otras actividades, ball pagès, paseos en carro y juegos infantiles. En categoría masculina, Marcos Lillo se hizo con la primera posición, seguido por Bernat Ribas, segundo, y Bartolo Costa, tercero. Entre las mujeres, la victoria fue para Catalina Riera, con Sonia Tur en segunda posición y Cristina Ribas en la tercera.

Marc Lillo se coronó en la categoría infantil

En la categoría infantil masculina, Marc Lillo ocupó el primer puesto, por delante de Jordi Castello y Jordi Ribas. Por su parte, en la categoría femenina infantil se impuso Annú Tur, seguida de Nuria Mari y Chloé Llorca.

La organización tuvo que reducir el número de lanzamientos debido a la falta de luz, ya que anocheció antes de que pudiera completarse el formato inicialmente previsto. De este modo, se pasó de cuatro rondas a dos series de cinco pelotas, con un total de diez lanzamientos por participante.

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibieron sus correspondientes trofeos, donados por Sa Colla de Ball Pagès de Sant Agustí des Vedrà. La organización deportiva de la tirada corrió a cargo del Grup de Bassetja del Club J.A.S.A., que volvió a contribuir a mantener viva una de las prácticas tradicionales de las pitiusas dentro de las celebraciones populares.