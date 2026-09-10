Sant Josep abre una nueva temporada de sus escuelas deportivas con una amplia oferta para niños y jóvenes

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha una nueva temporada de sus escuelas deportivas municipales, destinadas a fomentar la práctica deportiva entre los niños y jóvenes del municipio durante el curso 2026/2027. La programación ofrece un amplio abanico de disciplinas y contempla actividades de bádminton, baloncesto, ciclismo, fútbol, fútbol sala, gimnasia rítmica, balonmano, judo, pádel, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y waterpolo, entre otras propuestas.

La oferta incluye además actividades de iniciación deportiva inclusiva, con el objetivo de facilitar el acceso al deporte a menores con diferentes necesidades. Las escuelas se desarrollarán en distintos núcleos de Sant Josep y estarán gestionadas por los clubes deportivos del municipio, que asumirán la dirección técnica de las actividades y la organización de los diferentes grupos.

Las familias interesadas pueden consultar en la página web municipal la información detallada sobre edades, horarios, instalaciones, actividades disponibles y proceso de inscripción para cada una de las modalidades ofertadas.