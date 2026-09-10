El CF Sant Rafel se medirá al AE Prat en la fase previa de la Copa del Rey

El CF Sant Rafel ya conoce a su rival en la Fase previa de la Copa del Rey. El conjunto ibicenco se enfrentará al AE Prat en una eliminatoria a doble partido que decidirá si los rafelers consiguen clasificarse para la primera eliminatoria copera. En el caso de que saliese victorioso de dicha ronda, los de Sant Rafel recibirían a un equipo de Primera División en la isla, lo que supondría un hito para el fútbol ibicenco desde que la UD Ibiza se enfrentara al Celta de Vigo y al Athletic de Bilbao hace cinco años y medio.

El sorteo, celebrado este jueves en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha determinado que el club pitiuso dispute el primer encuentro como local, al haber sido extraída su bola en primer lugar. Por lo tanto, el primer duelo será crucial para conseguir un triunfo que permita mantener al cuadro azulón con posibilidades en la vuelta, que tendrá lugar en tierras barcelonesas.

El partido de ida se jugará entre los días 26 y 27 de septiembre, mientras que la vuelta tendrá lugar el 3 o 4 de octubre en el Estadi Municipal Sagnier. De esta manera, el conjunto rafeler afrontará dos encuentros decisivos con el objetivo de seguir adelante en la Copa del Rey y obtener uno de los billetes para disputar la Primera Eliminatoria de la competición.

El Sant Rafel llega en un excelente momento competitivo, después de alzarse con la Copa Illes Balears en Mallorca y pasar por encima del CE Alaior con un resultado de 0-3 en la gran final. Solo dos partidos separan a los ibicencos de alcanzar la máxima competición nacional copera y dejar huella ante algunos de los mejores equipos del país.