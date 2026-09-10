Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infraestructuras en IbizaCiclo del aguaVivienda en IbizaJuventud en Ibiza
instagramlinkedin

Fútbol | Fase previa de la Copa del Rey

El CF Sant Rafel se medirá al AE Prat en la fase previa de la Copa del Rey

El conjunto ibicenco disputará la ida en casa el 26 o 27 de septiembre y buscará el pase definitivo una semana después en campo catalán

Una de las imágenes que dejó el sorte de la fase previa de la Copa del Rey en la que se encuentra el CF Sant Rafel.

Una de las imágenes que dejó el sorte de la fase previa de la Copa del Rey en la que se encuentra el CF Sant Rafel. / RFEF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan López

Ibiza

El CF Sant Rafel ya conoce a su rival en la Fase previa de la Copa del Rey. El conjunto ibicenco se enfrentará al AE Prat en una eliminatoria a doble partido que decidirá si los rafelers consiguen clasificarse para la primera eliminatoria copera. En el caso de que saliese victorioso de dicha ronda, los de Sant Rafel recibirían a un equipo de Primera División en la isla, lo que supondría un hito para el fútbol ibicenco desde que la UD Ibiza se enfrentara al Celta de Vigo y al Athletic de Bilbao hace cinco años y medio.

El sorteo, celebrado este jueves en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha determinado que el club pitiuso dispute el primer encuentro como local, al haber sido extraída su bola en primer lugar. Por lo tanto, el primer duelo será crucial para conseguir un triunfo que permita mantener al cuadro azulón con posibilidades en la vuelta, que tendrá lugar en tierras barcelonesas.

El partido de ida se jugará entre los días 26 y 27 de septiembre, mientras que la vuelta tendrá lugar el 3 o 4 de octubre en el Estadi Municipal Sagnier. De esta manera, el conjunto rafeler afrontará dos encuentros decisivos con el objetivo de seguir adelante en la Copa del Rey y obtener uno de los billetes para disputar la Primera Eliminatoria de la competición.

Noticias relacionadas y más

El Sant Rafel llega en un excelente momento competitivo, después de alzarse con la Copa Illes Balears en Mallorca y pasar por encima del CE Alaior con un resultado de 0-3 en la gran final. Solo dos partidos separan a los ibicencos de alcanzar la máxima competición nacional copera y dejar huella ante algunos de los mejores equipos del país.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents